Schwechater Musikerstammtisch feiert seinen 15. Geburtstag

Live-Musik bei freiem Eintritt - so kennt man den Schwechater Musikerstammtisch (SMS). Der Verein, quasi eine Vereinigung der lokalen Bands und Musizierenden, will Musik für alle Bieten. Das gilt nicht nur für die Zuhörenden sondern auch für die SMS-Mitglieder, denen dabei eine Bühne geboten werden soll. Das wird nun auch am Freitag, 13. und Samstag, 14. Oktober der Fall sein, wenn die SMS All Stars, Liquid Air und viele andere im Rahmen des 15-jährigen Jubiläums des Musikerstammtisches aufspielen.

Gefeiert wird in der Felmayer-Scheune, natürlich bei freiem Eintritt. Neben Musik wird auch Karaoke, eine Fotobox, eine Plattenbörse und ein Instrumentenflohmarkt am Programm stehen. Letztere Beide gibt es am Freitag von 17 bis 20 Uhr sowie am Samstag von 11 bis 18 Uhr. Wer übrigens mit einem Merchandising-Artikel des Schwechater Musikerstammtisches auftaucht, erhält laut Schlembach ein kleines Geschenk.