Schwechat: Neues Freizeit-Areal um rund 618.000 Euro ist fix

„Das wird eine tolle Sache und ich bin froh, dass wir uns das leisten können“, hatte ÖVP-Stadtrat Anton Imre nur lobende Wort für das Projekt „Am Freibadspitz“ übrig. Damit war der Obmann des Volkspartei nicht alleine. So segneten alle Fraktionen in der vergangenen Sitzung des Gemeinderates den Grundsatzbeschluss zur Errichtung eines neuen Freizeitareals einstimmig ab. Besonders engagiert zeigen sich dabei SPÖ-Jugendstadtrat Marco Luksch und Peter Pinka von den Grünen. Letzterer träumt laut eigener Aussage schon lange von einem Projekt wie diesem.

Konkret wird ein kleiner Teil der riesigen Liegewiese im Sommerbad zwischen Geh- und Radweg wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Auf dem Areal im Bereich der Brauhausstraße auf Höhe der Trafik Skrdla und des Billa-Marktes wird bis Mitte 2024 ein Sport- und Jugendbereich entstehen. Der beschlossene Kostenrahmen beläuft sich auf etwa 618.000 Euro netto. Baubeginn am „Freibadspitz“ soll noch heuer im Oktober oder November sein, davor müssen aber noch die Auftragsvergaben im Herbst durch den Gemeinderat.

WC und Trinkbrunnen sind Teil des Projekts

„Unsere Stadt wächst ja enorm und wir ziehen die Infrastruktur natürlich immer wieder nach. Aber ein wichtiger Punkt ist, den wir hiermit nachziehen, ist die Erschließung öffentlicher Flächen für Familien, Kinder, Jugendliche und Sportbegeisterte“, ließ SPÖ-Stadtrat Marco Luksch in seiner Wortmeldung wissen. Auf der noch grünen Wiese wird künftig eine Multisportanlage aus Fuß- und Basketballplatz inklusive Flutlicht, einer Boulderwand sowie ein Calisthenics-Fitnessparcous entstehen.

Ebenfalls geplant sind Balancierstrecken, ein Tischtennistisch, teils überdachte Sitzgelegenheiten, ein mobiles WC oder in Trinkbrunnen. Wo genau was stehen wird, ist nun Teil der Feinplanung. „Es ist ein weiterer Schritt in unserer kontinuierlichen Arbeit, Schwechat als lebenswerte Stadt für alle Altersgruppen zu gestalten", zeigt sich auch Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) begeistert. Fix ist zudem, dass das Areal eine eigene Stromversorgung brauchen wird, da diese in diesem Bereich bisher nicht notwendig war.