Heiratsantrag über den Wolken sorgt für Romantik auf AUA-Flug

Und sie hat „Ja“ gesagt - am Ende lief für Hermann Rohrleitner alles nach Plan. Der 52-jähriger Steirer wollte seiner langjährigen Partnerin Sonja Kiszner einen ganz besonderen Moment bereiten und wählte den Flug von Schwechat nach Los Angeles (LA) von Austrian Airlines dafür aus. Denn mitten über den Wolken schallte es plötzlich aus dem Bordlautsprechern: „Liebe Gäste, mein Name ist Hermann Rohrleitner und ich möchte mich besonders bedanken bei der Firma Austrian Airlines, die mir das alles ermöglich hat, dass ich hier über den Wolken meiner Liebsten die Frage aller Fragen stellen kann: Schatz möchtest du meine Frau werden?“

Danach folgte natürlich noch der obligate Kniefall vor seiner Liebsten und das fällige „Ja“. Begleitet von jeder Menge Applaus der anderen Fluggäste sowie der AUA-Crew, die Rohrleitner tatkräftig unterstützte, wanderte der Verlobungsring auf Sonjas Finger. Anschließend wartete Champagner auf das glückliche Paar, dessen Sohn Simon schon so eine Ahnung gehabt hat. Denn als der Vater auf die Knie ging, rief er unüberhörbar: „Ich wusste es!“ Geheiratet wurde dann bereits am nächsten Tag in Las Vegas.