Der Trend, selbst Bier zu brauen, liegt derzeit hoch im Kurs. Die Faszination, einen eigenen Gerstensaft herzustellen, erfasste auch den Gramatneusiedler Christoph Hintermeier. „Irgendwann realisiert man, dass man viel Zeit und Geld investiert und man muss sich die Frage stellen, ob man weiter machen will oder nicht“, erzählt Hintermeier.

Schlussendlich entschied sich der junge Mann dazu, sein eigenes Bier zu verkaufen und das „Gramater Bier“ zu gründen. Hauptberuflich ist Hintermeier Maschinenbauer, das Bierbrauen machte er nun zu seinem Nebenberuf. Zweifelsohne erfordert sein Vorhaben viel Zeit, von seinem erklärten Ziel will er sich dennoch nicht abhalten lassen. Denn sein Wunsch wäre es, dass sich sein regionales Bier in Gramatneusiedl etabliert und es in verschiedenen Lokalen oder bei Veranstaltungen ausgeschenkt wird: „Eines Tages beim Feuerwehrheurigen, im Wittnerhof oder beim Feuerwehrball ein frisch gezapftes Gramater zu genießen ist mein Wunsch für die Zukunft.“

Mit dem Geschmack des „Gramater Biers“ dürfte Hintermeier jedenfalls punkten können, denn die bisherigen Rückmeldungen sind durchwegs positiv und die Nachfrage ist sehr hoch, wie Hintermeier im Gespräch mit der NÖN erläutert. „Den Leuten dürfte das Bier recht gut schmecken. Bis Ende des Jahres rechne ich damit, dass ich etwa 2.500 Flaschen verkauft habe“, erzählt er weiter.

Christoph Hintermeier braut sein Gramatneusiedler Bier in einer Privatbrauerei in Wien-Ottakring. privat

Derzeit stehen mit dem Märzen und Weizenbier zwei verschiedene Biersorten im Angebot. Die Produktion selbst erfolgt noch nicht in Gramatneusiedl, derzeit hat sich Hintermeier in einer Privatbrauerei in Wien-Ottakring eingemietet. Dort arbeitet er gemeinsam mit einem Braumeister an der Herstellung des Biers. Seit einigen Jahren beschäftigt sich Hintermeier mit der Herstellung von Bier und versteht deshalb von der Braukunst recht viel: „Am Anfang habe ich mich viel in das Thema eingelesen und schon einige Erfahrungen mit dem Brauen gemacht.“

Für die Zukunft nimmt sich der Gramatneusiedler aber vor, eine eigene Brauerei in seinem Heimatort zu besitzen. Denn logistisch stellt die Distanz zwischen Wien und Gramatneusiedl eine Herausforderung dar, da sämtliche Produkte zwischen den beiden Standpunkten transportiert werden müssen.

Durch die hohe Nachfrage ist Hintermeier zuversichtlich, dass auch diese Hürde überwunden wird. „Wenn es gelingt, dass das Gramater in Zukunft bei Festlichkeiten und Lokalen ausgeschenkt wird, so haben wir in Gramatneusiedl wieder ein Stück mehr Regionalität geschaffen.“