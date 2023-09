Jobmarkt: Positive Stimmung dank Aufwind am Schwechater Flughafen

Exakt 1.733 Menschen aus der Region Schwechat waren im August bei der lokalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldet. Das sind im Vergleich zum August des Vorjahres immerhin 70 Betroffene weniger. Dieser Rückgang der Arbeitslosigkeit um 3,9 Prozent ist gleichbedeutend mit dem zweitbesten Wert in ganz Niederösterreich, nur im Bezirk Korneuburg fiel das Minus mit 4,1 Prozent höher aus. NÖ-weit sah die Situation allerdings anders aus - hier war ein Anstieg von 3,3 Prozent zu verzeichnen.

In erster Linie dürfte diese positive Entwicklung auf den Aufwind am Schwechater Flughafen zurückzuführen sein. Das bestätigt auch AMS-Geschäftsstellenleiterin Eva Wienerroither auf NÖN-Anfrage. Denn dadurch steigt der Mitarbeiterbedarf am Flughafen selbst sowie bei Firmen am und um den Standort. Bereits die Juli-Zahlen am Airport lagen nur noch 0,5 Prozent unter jenen im Rekordjahr 2019. Für August gibt es zwar noch keine offiziellen Zahlen, doch es kann von einem ähnlichen Niveau ausgegangen werden.

Nachfrage für Arbeitskräfte weiter hoch

Die Nachfrage an Arbeitskräften ist zudem ungebrochen hoch, wenngleich nicht mehr auf dem Niveau des Vorjahres. Gesucht wird laut Wienerroither vor allem bei Speditionen, im Handel, der Warenproduktion oder auch dem Gesundheitswesen. Im August wurden dem AMS jedenfalls 737 offene Stellen gemeldet, das sind 18,2 Prozent oder 164 Jobs weniger als im Vergleichsmonat 2022. „Der Rückgang ist im Bau- und Baunebengewerbe, der Beherbergungs- und Gastronomiebranche sowie in der Überlassung von Arbeitskräften zu spüren“, erklärt die Schwechater AMS-Chefin.

Schwechats AMS-Chefin Eva Wienerroither. Foto: AMS NÖ

Dennoch konnte das Arbeitsmarktservice seit Jahresanfang 3.900 ausgeschrieben Stellen besetzen. „Das sind um 15,7 Prozent mehr, als im Vergleichszeitraum 2022“, zeigt sich Wienerroither zufrieden. Nach wie vor im Fokus steht die Jobsuche von schwer vermittelbaren Personen oder Langzeitarbeitslosen, die teils ebenfalls schwieriger zu vermitteln sind. Die Langzeitarbeitslosigkeit in der Region Schwechat sank im Vergleich zum Vorjahr um immerhin 19,4 Prozent.

Leichter Anstieg bei Arbeitslosen seit Juni

Trotz der positiven Entwicklung im Jahresvergleich, setzt sich das leichte Wachstum an Jobsuchenden seit Juni weiter fort. Denn mit den im August gezählten 1.733 Betroffenen sind 45 Personen mehr ohne Arbeitsplatz als noch im Juli. Der Anstieg bleibt aber weiterhin äußerst moderat, dennoch rechnet AMS-Leiterin Eva Wienerroither mit einer Fortsetzung dieser Entwicklung bis zum Jahresende.

Nahezug ausgeglichen ist übrigens das Verhältnis an Frauen und Männern, die sich auf Jobsuche befinden. So waren im August 871 Frauen beim AMS gemeldet, bei den Männern lag die Zahl bei 862. Etwas mehr als ein Drittel aller 1.733 Arbeitslosen waren über 50 Jahre alt, exakt waren es 594. Mit 166 Betroffenen liegt die Zahl der Unter-25-Jährigen hingegen besonders niedrig.