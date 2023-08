Region Schwechat: Arbeitslosigkeit entwickelte sich gegen den Trend

Niederösterreichweit stieg die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Juli 2022 um 3,6 Prozent an. Im Raum Schwechat läuft es aktuell besser, so kann sich AMS-Geschäftsstellenleiter Eva Wienerroither gar über einen Rückgang im Vorjahresvergleich von 2,3 Prozent freuen. Nimmt man die Zahlen aus dem Jahr 2019 her, ist der Rückgang mit 12,3 Prozent sogar noch deutlicher. Insgesamt befanden sich mit Ende Juli 1.688 Personen auf Jobsuche, das Verhältnis zwischen Frauen und Männer ist mit 845:843 nahezu gleich.

Trotz dieser positiven Entwicklung im Jahresvergleich ist die Lage nicht in allen Branchen durchwegs rosig. Das zeigt sich wenn man die Arbeitslosenzahlen von Juni und Juli dieses Jahres gegenüberstellt. Denn in diesem Fall ist ein geringfügiger Anstieg von 1.651 auf jene 1.688 Betroffenen zu verzeichnen. Laut der Schwechater AMS-Chefin ist das vor allem auf das „schwache Wirtschaftswachstum“ und die „schlechte Auftragslage, zum Beispiel in der Baubranche“ zurückzuführen.

Schwechats AMS-Chefin Eva Wienerroither. Foto: AMS NÖ

Dennoch zeigt sich Wienerroither „grundsätzlich zufrieden“. Denn vor allem im Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit befindet sich ihr Team weiter auf einem guten Weg. „Im Arbeitsmarktbezirk Schwechat ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Vergleich zum Juli 2022 um 21,2 Prozent gesunken“, erklärt sie. Dennoch sei die „Vermittlungsarbeit zwischen Arbeitskräften und offenen Jobs zunehmend herausfordernd“.

Denn die meisten Jobsuchenden, die länger als ein Jahr ohne Arbeitsstelle sind, haben Vermittlungseinschränkungen wie gesundheitliche Probleme. „Zudem sind fast 60 Prozent älter als 50 Jahre. Die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit bleibt daher weiter ganz oben auf unserer Agenda“, unterstreicht Wienerroither. Insgesamt konnten über das ganze Jahr gesehen bereits 3.399 Stellen mit „geeigneten Arbeitskräften“ besetzt werden.