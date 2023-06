Region Schwechat: Arbeitslosigkeit pendelt sich im Mai ein

Bis März ging die Arbeitslosigkeit in der Region Schwechat noch relativ deutlich zurück. In den vergangenen zwei Monaten stagniert jedoch der Jobmarkt. Nach einem Minus von 0,5 Prozent im April folgte nun im Mai ein geringfügiger Rückgang bei arbeitslos gemeldeten Personen von 0,4 Prozent. Insgesamt waren mit dem Ende des Vormonats 1.677 Menschen auf Jobsuche. Wobei sich das Verhältnis zwischen Männern und Frauen mit 855 zu 822 Betroffenen nahezu die Waage hält. Dazu kommen 323 Personen in Schulungen.

Hauptursache für das Abflauen des massiven Aufwinds der vergangenen zwölf Monate ist laut Schwechats AMS-Chefin Eva Wienerroither das „schwache Wirtschaftswachstum“. Die Auswirkungen sind jedoch von Branche zu Branche verschieden. Während die Arbeitslosigkeit etwa im Handel oder dem Gesundheits- und Sozialwesen rückläufig ist, stagniert oder steigt gar die Anzahl an Jobsuchenden mit Vorerfahrungen im Beherbergungs- oder Gastronomiesektor sowie am Bau oder auch im Bereich der Personalverleiher.

1.432 Personen fanden heuer neuen Job

In Summe befindet sich die Arbeitslosigkeit in der Region in und um Schwechat jedoch weiterhin auf äußerst niedrigem Niveau. Vergleicht man die Entwicklung von Ende April bis Ende Mai beläuft sich der Rückgang auf knapp 50 Personen. Und mit 1.677 Arbeitslosen liegt man nur um wenige Betroffene höher als beim niedrigsten Rekord-Wert der vergangenen Jahre. Dieser wurde im Juni des Vorjahres mit 1.631 Jobsuchenden erreicht. „Heuer haben bereits 1.432 Kundinnen und Kunden ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beendet“, unterstreicht Wienerroither.

Schwechats AMS-Leiterin Eva Wienerroither. Foto: AMS NÖ

Beim AMS setzt man gezielt auf „professionelle Berufs- und Bildungsberatungen“ - egal ob persönlich, telefonisch oder online. „Diese spielen gerade jetzt eine zentrale Rolle, um persönliche Kompetenzen verwerten zu können, welche so dringend am Arbeitsmarkt gesucht werden“, weiß die AMS-Chefin. Zudem liegt der Fokus auf der Fachkräfteausbildung, im laufenden Jahr hätten bereits 49 Personen eine Fachausbildung starten können.

Die Zahl der offenen Stellen lag mit Ende Mai und einem Wert von 786 Jobs weiter hoch. Wenngleich es im Vergleichsmonat des Vorjahres um fast elf Prozent mehr waren. Auch 25 Lehrstellen sind beim AMS aktuell gemeldet, 27 junge Menschen aus der Region suchen zudem einen Ausbildungsplatz.