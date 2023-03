Region Schwechat: Arbeitslosigkeit sinkt weiter

Ende des Vorjahres fiel der Blick auf die künftige Arbeitsmarktlage noch leicht pessimistisch aus. Doch der positive Trend aus 2022 setzt sich bislang fort. So waren beim AMS in Schwechat im Februar erneut weniger Jobsuchende vorgemerkt als noch im Vergleichsmonat des Vorjahres. Exakt 1.973 Personen aus der Region hatten Ende Februar keinen Arbeitsplatz, das sind immerhin 5,7 Prozent oder 120 weniger als 2022.

Auch im Vergleich zum unmittelbaren Vormonat Jänner sank die Zahl der Jobsuchenden wieder – der Rückgang lag bei 119 Betroffenen. Ab September waren die Arbeitslosenzahlen stetig gestiegen, zuletzt im Dezember und Jänner aufgrund saisonaler Effekte etwas stärker. Nicht zuletzt deshalb ist auch die Arbeitslosigkeit bei Männern – Branchen wie der Bau sind hier besonders betroffen – deutlich weniger zurückgegangen als bei Frauen. Waren es im Vergleich zum Februar des Vorjahres bei weiblichen Jobsuchenden 9,2 Prozent weniger, ging die Zahl der Männer nur um 2,9 Prozent zurück.

247 Personen länger als ein Jahr auf Jobsuche

Trotz dieser erfreulichen Entwicklung liegt beispielsweise die Erwerbsbeteiligung der Frauen in Niederösterreich weiterhin mit 80 Prozent unter jener der Männer mit 82 Prozent. „Solange eine Gleichstellung von Männern und Frauen am Arbeitsmarkt nicht erreicht ist, hat das Arbeitsmarktservice das Ziel, jobsuchende Frauen verstärkt zu unterstützen. 2023 werden wir mindestens 52 Prozent an arbeitsmarktpolitischen Fördermitteln für Frauen aufwenden“, betont Schwechats AMS-Chefin Eva Wienerroither.

Ganz oben auf der Agenda ihres Teams bleibt zudem die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit. Mit Ende Februar waren 247 Personen ein Jahr oder länger vergeblich auf Jobsuche – ein Minus von knapp 44 Prozent zum Vorjahr.

