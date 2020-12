Die Negativspirale am Arbeitsmarkt hält weiter an. Die Zahl der Arbeitslosen, inklusive jenen in Schulungen, stieg mit Ende November auf insgesamt 2.910 Personen an. Im Vergleich zum Vormonat Oktober sind das im Gerichtsbezirk Schwechat immerhin 115 Betroffene mehr.

Stellt man die Zahlen jenen aus dem November 2019 gegenüber, zeigt sich ein noch düstereres Bild: Denn vor einem Jahr waren nur knapp 1.940 Menschen von Arbeitslosigkeit (exkl. Schulungsteilnehmern) betroffen. Das entspricht einem Anstieg von mehr als 32 Prozent.

Beim AMS Schwechat bleibt man aber weiterhin optimistisch. „Die Dynamik am Arbeitsmarkt ist dennoch vorhanden“, hält Geschäftsstellenleiterin Eva Wienerroither gegenüber der NÖN fest. Sie bezieht sich dabei darauf, dass alleine im November 161 Jobsuchende einen neuen Arbeitsplatz gefunden haben – auch wenn das um 17 Prozent weniger waren als noch im Vorjahresmonat. „Hier spielen natürlich die aktuellen Beschränkungen aber auch saisonale Effekt eine Rolle“, betont Wienerroither.

Über das gesamte bisherige Jahr waren es sogar 2.832 Personen, die den Schritt in die Erwerbstätigkeit geschafft haben. „Unternehmen suchen Mitarbeiter und es werden stets freie Stellen angeboten“, hält die Schwechater AMS-Chefin fest. Mit Ende November standen etwa 332 Jobs zur Verfügung.