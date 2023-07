Der Job-Boom in Schwechat ebbt langsam ab

Es ist eine etwas paradoxe Situation, wie sich der Arbeitsmarkt aktuell in der Region Schwechat darstellt. Denn einerseits stieg die Zahl der Jobsuchenden im Vergleich zum Juni 2022 geringfügig um 1,2 Prozent oder 20 Personen auf 1.651 Betroffene. Andererseits waren um 26 Personen weniger auf Jobsuche als im Vormonat Mai - 1.651 Arbeitslose bedeuten über das laufende Jahr gesehen den niedrigsten Wert. Im Jänner waren etwa noch fast 2.100 Menschen ohne Job.

Das hat natürlich mit saisonalen Schwankungen zu tun, so sind etwa Arbeitskräfte in der Baubranche im Winter eher beim AMS gemeldet als im Sommer. Doch genau dieses Jobsegment schwächelt aktuell ein wenig. „Im Bau gibt es eine Stagnation. Derzeit sind mehr Personen vorgemerkt als es im Juni sonst üblich ist“, weiß Schwechats AMS-Chefin Eva Wienerroither. In Summe sei die Arbeitsmarktlage in der Region jedoch weiter positiv, auch wenn seit zwei Jahren wieder einmal ein Plus im Vormonatsvergleich steht.

Schwechats AMS-Chef Eva Wienerroither. Foto: AMS NÖ

Das Jahr 2022 kann jedoch getrost als Boom-Jahr bezeichnet werden. Und dieser Boom ebbt nun allmählich ab. „Gegenüber Juni 2019 verzeichnen wir weiterhin einen deutlich Rückgang von fast 11,3 Prozent“, hält die Schwechaterin fest. Den aktuellen Anstieg der Arbeitslosigkeit um 1,2 Prozent bewertet Wienerroither als „normale saisonale Schwankung“ und verweist etwa auf die Situation in der Baubranche. Aber: „Der Arbeitsmarkt bleibt dynamisch“, betont sie.

Das zeige sich auch bei der nach wie vor hohen Zahl der offenen Stellen. So haben die Unternehmen der Region mit Ende Juni insgesamt 792 Jobs beim AMS gemeldet. Das sind zwar um sieben Prozent weniger als 2022, aber dennoch immer noch weit über dem Niveau vor der Coronapandemie. „Seit Jahresbeginn konnten bereits 2.965 freie Stellen mit geeigneten Arbeitskräften besetzt werden. Das sind um 15,5 Prozent mehr als im Vorjahresvergleich“, untermauert die AMS-Chefin die Dynamik am Jobmarkt.