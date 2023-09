Schwadorf: Mit Freundschaftsband und Gottes Segen ins Pfarrer-Dasein

19 Jahre lang war Richard Kager Pfarrer in Schwadorf, zudem war er jahrelang Seelsorger im benachbarten Rauchenwarth und mit der Etablierung des Pfarrverbandes Fischatal-Nord auch kirchlicher Chef der Pfarren Enzersdorf/Klein-Neusiedl sowie Fischamend. Mit Kagers Wechsel nach Perchtoldsdorf (Bez. Mödling) übernahm nun Helmut Klauninger per 1. September die Leitung des Pfarrverbandes sowie als Seelsorger die Kirchengemeinden in Schwadorf und Rauchenwarth. Offiziell ins Amt eingeführt wurde der 51-Jährige im Rahmen einer Heiligen Messe am Samstag (9. September) von Bischofsvikar Josef Grünwidl.

Dessen Ernennung zum Leiter des Vikariat Süd brachte das katholische Personalkarussell erst ins Rollen. Denn Grünwidl war davor Pfarrer in Perchtoldsdorf. Er gab den Gläubigen in seiner Predigt unter anderem den Wegweiser mit, gemeinschaftliches Miteinander in aller Buntheit und Unterschiedlichkeit zu ermöglichen. Das Wort „Bunt“ war auch ein zentraler Bestandteil in der Ansprache des neuen Pfarrers, hatte er doch für alle Gläubigen ein vierfärbiges Freundschaftsband als „Einstandsgeschenk“ mitgebracht.

Mitgebracht hat Klauninger die Bänder von seiner Reise in diesem Sommer nach Ecuador, wo er seit Jahren Vor-Ort-Projekte österreichischer Pfarrer unterstützt. Er bezeichnete das Freundschaftsband auch als Symbol für den Pfarrverband, der sich aus vier Gemeinden zusammensetzt. „Das Freundschaftsband ist bunt und vielfältig. Es ist aus vier verschiedenfarbigen Fäden geknüpft. Erst durch die verschiedenen Farben gewinnt es seine Strahlkraft und Buntheit“, merkte er an.

Freundschaftsband als Metapher für Pfarrverband

Und so sei es auch im Pfarrverband. „Die einzelnen, bunten und einzigartigen Gemeinden gehen nicht verloren. Ganz im Gegenteil. Erst durch die Unterschiedlichkeit der einzelnen Pfarren wird der Pfarrverband bunt, lebendig und vielfältig“, hielt der neue Pfarrer fest. Zudem könne ein Band nicht so leicht zerreißen, wie ein einzelner Faden. „Verbunden in der größeren Gemeinschaft im Pfarrverband können sie die aktuellen Herausforderungen besser meistern und gestärkt in die Zukunft gehen“, zog er auch hier einen Vergleich.

Klauninger betonte zudem, sich sehr auf seine neue Aufgabe zu freuen und „gemeinsam mit euch, Christus und seine frohe Botschaft so zu den Menschen zu bringen.“ Dafür bräuchten jedoch alle den Segen Gottes, auch er. Daher bat der 51-Jährige die versammelten Gläubigen: „Betet für mich um den Segen Gottes, damit es mir – gemeinsam mit euch – gelingt, weiterzuknüpfen am Freundschaftsband zu Gott und zu den Menschen, die uns anvertraut sind.“