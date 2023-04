Drei Jahre Haft für Einbruch in Sparkasse Zwölfaxing

Einer vollendeten Tat standen am Ende drei Versuche gegenüber. Das Ziel waren vier Bankomaten, die aufgespreizt wurden, um an den monetären Inhalt zu gelangen. Wirklich gelungen ist der Coup nur in Gerasdorf am 3. Oktober letzten Jahres, als den insgesamt drei Tätern fast 112.000 Euro in die Hände fielen. Einer davon, ein 48-jähriger Serbe, musste sich am Landesgericht Korneuburg vor einem Schöffensenat verantworten.

Er gestand unumwunden auch bei den drei weiteren Taten dabei gewesen zu sein, wobei die Bande aus unterschiedlichen Gründen strauchelte. Das erste Mal probierte man es in Wien am 21. September letzten Jahres. Zwei Umstände vereitelten die Tat. Zum einen bekamen die Täter den Bankomaten nicht auf, zum anderen befand sich eine Busstation vis-à-vis und eine wartende Person sei auf ihre Aktivitäten aufmerksam geworden, schilderte der 48-Jährige der vorsitzenden Richterin Carina Schwarz unumwunden die Vorgänge.

Polizeistreife „störte“ Sparkasse-Coup

In Zwölfaxing, am 15. Oktober, war es doch glatt die Polizei selbst, die beim Einbruchsdiebstahl störte, indem sie routinemäßig Streife fuhr und damit dafür sorgte, dass die Täter vom Bankomaten abließen, an dem sie ohnehin schon etwa 20 Minuten vergeblich gewerkt hatten. Und schließlich Pitten. Dort hatte sich die kriminelle Vereinigung am 10. Oktober an einem Geldausgabegerät zu schaffen gemacht. Da war es ein aufmerksamer Nachbar, der mit der Frage „Was ist da los“ die Täter zur Flucht bewegen konnte.

Diese gelang dem 48-Jährigen nicht ganz. Fünf Tage später konnte er festgenommen werden. Verteidiger Peter Philipp war ihm mit dem Rat zur geständigen Verantwortung die größte Hilfe. Denn Staatsanwalt Josef Mechtler wertete die Vorgangsweise des Angeklagten als durchaus professionell und schloss trotz der Unbescholtenheit des Mannes eine teilbedingte Strafe aus. Drei Jahre unbedingte Haft war das rechtskräftige Ergebnis dieses Prozesses am Landesgericht.

