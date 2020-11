„Auch wenn jemand nur einen Husten hat oder sich müde fühlt, kann er sich bei uns testen lassen“, hält Robert Grubmüller fest. Der Allgemeinmediziner und Gründer des Primärversorgungszentrums (PVZ) bietet mit seinen Kollegen ab sofort Antigen-Schnelltest auf das Coronavirus an. Die Kosten übernimmt die Krankenkasse. Einzige Bedingung ist eben, dass ein Symptom der Lungenerkrankung Covid-19 vorhanden sein muss.

Um zu verhindern, dass sich in der Ordination „normale“ Patienten und Corona-Verdachtsfälle begegnen, ist eine Terminvereinbarung Pflicht. „Die Tests werden wir nur abends machen“, erklärt Grubmüller. Jeder Patient wird in einem anderen Raum des PVZ getestet und wartet dort rund 15 Minuten auf das Ergebnis. Ist es positiv, wird ein PCR-Test zur Kontrolle durchgeführt und an ein Labor geschickt. Die Person muss dann auf direktem Weg nach Hause und bekommt dann direkt das Ergebnis. „Wir kümmern uns in jedem Fall um den Ablauf“, verspricht Grubmüller.

Der Allgemeinmediziner betont, dass nicht nur Patienten des PVZ das Testangebot wahrnehmen können, sondern alle Menschen aus Schwechat und Umgebung. Stellte sich der Coronaverdacht als falsch heraus und es handelt sich um eine andere Erkrankung, wird der Patient an den jeweiligen Hausarzt überstellt. „Wir wollen keinem Kollegen Patienten wegnehmen“, betont Grubmüller.