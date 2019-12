Der immer stärker werdende Verkehr kann schon einmal überfordern. Vor allem bei der älteren Generation nimmt die Unsicherheit zu, wie im Seniorenbeirat der Stadtgemeinde bereits im Sommer festgestellt wurde. Knapp vier Monate später konnte im Gemeinderat eine Lösung beschlossen werden – und das einstimmig.

Senioren, die sich im Straßenverkehr nicht mehr sichern fühlen, können ihren Führerschein freiwillig gegen eine Jahreskarte für die Wiener Kernzone 100 des Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) eintauschen. In Verbindung mit der Schwechater Öffi-Card, die jeder Braustädter kostenlos beantragen kann, sind dann in ganz Schwechat Fahrten zum Tarif der Kernzone möglich. Ausgenommen ist der Flughafen. Die Kosten in Höhe von 236 Euro übernimmt die Stadt.

Gerald Burggraf Ein Treffer voll ins Schwarze

Für Personen, die nicht viel in Wien unterwegs sind, sondern eher das Öffi-Netz in Schwechat nutzen, gibt es als Alternative Gutscheine in gleicher Höhe für das Anrufsammeltaxi (AST). Die Aktion gilt natürlich pro Person nur einmalig. „Wir starten 2020 damit und wollen sie dann weiterführen“, erzählt die für Seniorenangelegenheiten zuständige Stadträtin Vera Edelmayr (SP).

Im Sinne der Gleichstellung richtet sich das Angebot „Führerschein gegen Öffi-Karte“ nicht nur an Senioren, sondern an alle Schwechater. Beim Kauf einer normalen Wiener Jahreskarte um 365 Euro werden allerdings ebenfalls lediglich 236 Euro rückerstattet. „Das ist die einzige Grenze, die wir eingezogen haben“, erklärt Edelmayr. Die Lenkerberechtigung ist übrigens beim Rathaus abzugeben, von dort wird sie dann automatisch an die Polizei zum „Entwerten“ weitergeleitet. „So ersparen sich die Schwechater einen Weg“, betont die SP-Stadträtin.