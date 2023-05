Rannersdorf: Betrugsprozess um dubiose Gerüstbau-Firma

Ein 25-jähriger Bauarbeiter musste sich am Landesgericht Korneuburg vor einem Schöffensenat wegen Sachbeschädigung, gefährlicher Drohung und - des Hauptvorwurfs - betrügerischer Krida verantworten. Über die Gerüstbaufirma in Rannersdorf, die auf den Namen des Rumänen lief, wurde am 11. März letzten Jahres das Insolvenzverfahren eröffnet. Im Zuge dessen soll fast eine halbe Million Euro beiseitegeschafft worden sein, so Staatsanwältin Katharina Wittmann in ihrer Anklageschrift.

Der Angeklagte würde sich damit verteidigen, nahm Wittmann das Plädoyer von Verteidiger Alexander Prenner etwas vorweg, dass ein anderer der eigentliche Geschäftsführer der Firma gewesen sei. Die Staatsanwältin qualifizierte das als reine „Schutzbehauptung“ des jungen Rumänen. Dem konnte Prenner allerdings einige gute Argumente gegenüberstellen. Demnach hätte sein Mandant - ein einfacher Gerüstbauer - ohne Deutschkenntnisse mit 23 Jahren eine Firma anmelden, und innerhalb kurzer Zeit eine halbe Million verdienen sollen.

Muster im kriminellen Bereich der Baubranche

Prenner verwies auf ein Muster - „Firma auf, Firma zu“ - im kriminellen Bereich der Baubranche. Man sucht sich einen jungen Burschen aus, schickt diesen als Strohmann vor, wobei die eigentlichen Macher im Hintergrund bleiben. Diese würden dann die Einnahmen abziehen und der Bursche säße in der Tinte. Diese sehr widersprüchlichen Versionen hatte die vorsitzende Richterin Carina Schwarz im Verfahren nun auf ihre Glaubwürdigkeit abzuklopfen.

Einfacher war ein juristischer Nebenschauplatz des Prozesses aufzulösen. Am 21. Juli letzten Jahres wurde der 44-jährige Vermieter in der Wohnhausanlage in Rannersdorf vom 25-Jährigen unter anderem mit einem Messer und einem Blumentopf, den der 44-Jährige nachgeworfen bekam, bedroht. Und als Draufgabe gab's ein paar Kratzer für das Auto des Vermieters. Dazu bekannte sich der Rumäne ohne Wenn und Aber schuldig.

Unterschrieben, weil aus demselben Dorf

Beim Anklagepunkt der betrügerischen Krida sah er jedoch keine Schuld bei sich. Er habe einem Landsmann, der aus demselben Dorf stamme wie er, doch nur helfen wollen, und ein paar Sachen unterschrieben. Sonst habe er gar nichts mit der Firma zu tun gehabt. So fragte Schwarz ab, ob er Löhne ausgezahlt hätte. Nein, er selbst habe immer seinen Lohn von seinem Dorffreund bekommen. Ob er Aufträge an andere Arbeiter erteilt hätte. Nein, er sei - wie die anderen auch - von besagtem Freund eingeteilt worden.

So ging die Fragerunde munter weiter, da auch damalige Arbeitskollegen oder eben Untergebene als Zeugen geladen waren. Sehr übereinstimmend sagten sie aus, dass sie zum Teil nicht mal wussten, dass der 25-Jährige nominell ihr Chef sei. Er habe ganz normal mit ihnen gearbeitet. An der Stelle stockte die Verhandlung, da zwei wichtige Zeugen aus Krankheitsgründen fehlten. Zum einen die Buchhalterin der ominösen Gerüstbaufirma - und der, den alle für den Boss gehalten haben. Vertagt.

