Pellendorfer Poetin performt ihre Werke bei Göttlesbrunner Winzerin

Am Samstag, denn 22. April gibt es die Möglichkeit den Gedichten der Pellendorfer Poetin Michaela Prendl zu lauschen. Im Garten der Göttlesbrunner Winzerin Birgit Wiederstein am Weinbergweg 1 wird die Künstlerin zwischen 13 und 18 Uhr aus ihren Werken vortragen. „Man kann kommen und gehen, verweilen, Weine verkosten und genießen wie man will“, so Prendl. Zu jeder vollen Stunde, um 14, 15, 16 und 17 Uhr wird es die Gedichte zu hören geben. „Es wird ein gemütlicher Nachmittag mit einem Gläschen Wein im frühlingshaft erblühten Garten“, sagt Michaela Prendl.

