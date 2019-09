B. Wimmer

Die Anonymen Alkoholiker (AA) sind 1935 in den Vereinigten Staaten entstanden. 1984 startete eine AA-Gruppe in Schwechat, wo sich seither jeden Mittwoch um 19.30 Uhr Betroffene und Co-Abhängige in der Pfarre am Hauptplatz treffen.Infos: 0664/3210724,aa.schwechat@gmx.at