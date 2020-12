Ab 1. Jänner startet offiziell das Anrufsammeltaxi in Moosbrunn und bringt für die Bürger Verbesserungen im öffentlichen Verkehr. Das Sammeltaxi muss dabei 30 Minuten vor der gewünschten Abfahrtszeit telefonisch bestellt werden. Erreichbar sind Stationen in Moosbrunn, Gramatneusiedl und Mitterndorf. So kann etwa das Sammeltaxi am Gramatneusiedler Bahnhof bestellt und der Heimweg nach Moosbrunn gebucht werden.

Bezahlt wird nach VOR-Tarif, das bedeutet, dass eine Fahrt von Moosbrunn nach Gramatneusiedl 2,60 Euro und nach Mitterndorf 3,20 Euro kostet. Ab Jahresbeginn steht allen Moosbrunnerinnen und Moosbrunnern eine praktische und komfortable Ergänzung zum öffentlichen Linienverkehr zur Verfügung.