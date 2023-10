Himberger Poly-Schüler besuchten DPD in Leopoldsdorf

Die Logistikbranche in der Umgebung Himbergs wächst stetig. Und damit auch das Angebot an Lehrstellen beziehungsweise Arbeitsplätzen in ebendieser Branche. Dazu gehört auch der Paketlogistiker DPD, eine Tochterfirma der Spedition Gebrüder Weiß, welche kürzlich eine Klasse der Polytechnischen Schule Himberg (PTS) empfing, um das Unternehmen vorzustellen - und eventuell neue Lehrlinge zu gewinnen.

So begab sich, nach Einladung der DPD-Lehrlingsbeauftragten Olivia Ebner, die Büro/Logistik-Klasse zu einer Betriebsführung nach Leopoldsdorf. In den Unternehmenszentrale wurden die Schülerinnen und Schüler über Karrieremöglichkeiten informiert. „Eine schöne Überraschung für mich und meine Kollegin Silvia Steiner war, dass ein ehemaliger Schüler nun Mitarbeiter der Firma ist und an der Präsentation des Unternehmens beteiligt war“, berichtet Juliane Maurer, Fachbereichsleiterin für Büro und Logistik im Poly.

Markus Amstätter war vor drei Jahren noch Schüler in Himberg und informierte die Klasse über Details zur Lehre, wie der Anfang seiner Ausbildung gelaufen ist und wo seine Reise bei DPD noch hingehen wird. „Es war ein wertvoller und netter Vormittag für die Büro/Logistik-Klasse der PTS“, hält Maurer fest.