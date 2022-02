Personal-Nachfrage im Raum Schwechat ist enorm

Die Wirtschaft brummt und die hohe Nachfrage nach Arbeitskräften ist ungebrochen. Das zeigt sich auch im Raum Schwechat, wo dem AMS alleine im Jänner 738 freie Stellen für Lehrplätze gemeldet wurden. Aber: „Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt passen nicht immer zusammen“, weiß Geschäftsstellenleiterin Eva Wienerroither. So hat etwa ein Fünftel aller Arbeitslosen in der Region mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Vormonat waren das immerhin 478 von 2.286 Betroffenen.

Die Gesamtzahl der Jobsuchenden sank im Vergleich zum Jänner 2021 um fast 22 Prozent. Der Rückgang war bei Männern und Frauen nahezu gleich verteilt. Und auch in allen Altersgruppen – von den Unter-25-Jährigen bis zu jenen über 50 Jahre – sinken die Zahlen.

Allerdings wird es für Arbeitslose ab 60 Jahren besonders schwer. Ihre Zahl stieg im Vergleich zum Jänner 2019 um beachtliche 39,8 Prozent. „Vor dem Hintergrund der starken Arbeitskräftenachfrage müssen wir alles daransetzen, auch jenen Chancen zu eröffnen, die für Personalsuchende auf den ersten Blick nicht in Frage kommen“, unterstreicht Wienerroither. Hinzu komme, dass es Jobsuchende gebe, „die am Arbeitsmarkt nicht mehr reüssieren können“. Das Ziel des AMS sei es daher, auch Gruppen wie jene mit gesundheitlichen Problemen ins Erwerbsleben zu integrieren. „Und zwar indem wir Beschäftigung statt Arbeitslosigkeit finanzieren“, so die AMS-Chefin.

