SPÖ-Frauen im Brucker Bezirk für „4 Tage Arbeit - 3 Tage frei“

Zum Thema „Neue Arbeitszeitmodelle“ lud der Bezirksfrauenvorsitzenden der SPÖ Bruck sowie Geschäftsführende Gemeinderätin in Rauchenwarth, Silvia Kumpan-Takacs, zu einem Diskussionsabend mit Filmdokumentation in Dr.´s Garden in Schwadorf ein. In der Doku wurden neue Arbeitsmodelle nach dem System „4 Tage Arbeit, 3 Tage frei“ gezeigt. Der Film zeigte die positiven Auswirkungen einer Arbeitszeitverkürzung auf. Die positiven Effekte würden sich in Studien im Bereich Gesundheit, Wirtschaftswachstum, Klima, Familienalltag und bei der finanziellen Situation von Frauen zeigen.

Eine Vier-Tage-Woche beider Elternteile würde zu mehr Gerechtigkeit und Gleichstellung führen, da Mann und Frau sich die unbezahlte Betreuung von Kindern und zu pflegenden Angehörigen aufteilen könnten, wie auch den Haushalt und andere Erledigungen. Viele Frauen arbeiten aufgrund von Kinderbetreuungspflichten in Teilzeit - eine Arbeitszeitverkürzung würde ihr Gehalt ausgleichen und damit Altersarmut vorbeugen, so die Botschaft.

Die SPÖ-Frauen des Bezirks wollen das Thema aufgreifen und auf die Straßen gehen, um auf diese Ungleichheit aufmerksam zu machen. Es brauche bessere Gesetze, um Frauen vor Altersarmut zu bewahren, etwa die volle Anrechnung der Kinderzeiten auch für Kinder, die vor 2019 geboren sind.

Nach dem Filmvortrag gab es eine Diskussion zu diesem Thema und ein klares Bekenntnis der anwesenden Gäste zur Vier-Tage-Woche. Darunter befand sich auch SPÖ-Bezirksvorsitzender und Bürgermeister Jürgen Maschl aus Schwadorf, Landesfrauengeschäftsführerin und Bürgermeisterin Astrid Reiser aus Zwölfaxing, Bürgermeister Thomas Schwab aus Gramatneusiedl, Vizebürgermeister Richard Payer aus Himberg und der Vorsitzende des Pensionistenverbands Willi Dibon, die alle der Meinung sind, dass die Zeit für die Arbeitszeitverkürzung reif sei.

Bezirksfrauenvorsitzende Silvia Kumpan-Takacs betonte im Gespräch mit der NÖN: „Es ist mir ein sehr wichtiges Thema. Es braucht bundesweit Lösungen und ich denke, es ist erst der Beginn“. Als nächstes Thema will Kumpan-Takacs den „Schutz für Mädchen und Frauen, Beautyfilter im Internet“, angehen.