Unvermutet, aber nicht überraschend. Für das Team der „Arbeitsgemeinschaft Geschichte & Archäologie OG“, kurz AGA, waren die Entdeckungen am künftigen erweiterten Parkplatzareal beim Bahnhof erwartbar. „Auf der anderen Seite der Gleise am OMV-Areal wurden auch schon Funde aus der Jungsteinzeit gemacht“, erläutert Nikolaus Franz von der AGA, die ihren Sitz in Schwechat hat.

Als die Arbeiten durch die Baufirma „Leyrer + Graf“ Ende August starteten, war davon noch keine Rede. Erst als die Humusschicht abgetragen war, kamen dunkle Bodenverfärbungen ans Tageslicht. Der Schwechater Wasytn Marnik wurde bei einem Spaziergang darauf aufmerksam und informierte umgehend das Bundesdenkmalamt. Damit kam der Stein ins Rollen und die Bauarbeiten wurden gestoppt (siehe Artikel links). Seit Mitte Oktober haben die Archäologen das Sagen.

Noch können wir nicht datieren, ob das Legionärs-Marschlager vor, zeitgleich oder nach Alanova bestanden hat.“ Nikolaus Franz (AGA)

Das Areal gleicht ein wenig einem Schweizer Käse, doch die Löcher haben Erstaunliches zutage gebracht. Allen voran wurden Steinklingen von drei Dechseln gefunden. Diese Beile wurden vor knapp 7.000 Jahren, wie heute, zur Holzverarbeitung verwendet. „Alle drei Dechselklingen wurden an einem Ort gefunden. Das könnte auf ein Bauopfer hinweisen“, erzählt Historikerin Astrid Tögel.

Weniger greifbar, aber mindestens genauso spannend für die Archäologen sind die Bodenverfärbungen. Diese wurden an drei Stellen gefunden und stellen die Überreste der Holzpfosten von Langhäusern dar. Diese Unterkünfte einer neolithischen Siedlung waren bis zu 40 Meter lang und sechs bis acht Meter breit. „Die drei Häuser standen vermutlich nicht zur gleichen Zeit. Man muss jedoch bedenken, dass diese Langhäuser mehrere Jahrzehnte bewohnt wurden“, streicht Ausgrabungsleiterin Judith Schwarzäugl die Bedeutung des Fundes hervor.

Die Archäologen stießen auch auf den Spitzgraben eines ehemaligen römischen Legionärslagers.

Ein weiterer historisch interessanter Fund sind die Überreste eines Keramikbrennofens aus der Jungsteinzeit – diese sind ebenfalls durch dunkle Bodenflecken dokumentiert. Allerdings wurden auch Entdeckungen aus „jüngeren Tagen“ gemacht. So fand das AGA-Team die Reste eines Spitzgrabens, der um ein römisches Legionärs-Marschlager gezogen war. „Noch können wir nicht datieren, ob das Lager vor, zeitgleich oder nach Alanova bestanden hat“, berichtet Nikolaus Franz. Allerdings liegt die Vermutung nahe, dass es das Legionärslager vor dem Reiterkastell Alanova (bestand vermutlich ab dem Ende des zweiten bis ins fünfte Jahrhundert) gegeben hat.

Museums-Lösung für Funde ist eine Option

Als bedeutsam schätzt auch Martin Krenn vom Bundesdenkmalamt die Entdeckungen in Schwechat ein. „Jeder Fund gibt uns einen neuen Einblick in vergangene Zeiten. Erst das Zusammenspiel verschiedener Funde zeichnet das ganze historische Bild“, erläutert er. Was mit den Fundstücken passiert, entscheidet die ÖBB als Grundstückseigentümer. Laut Krenn wurde in Gesprächen eine museale Lösung bereits angedacht. ÖBB-Sprecher Christopher Seif betont zudem, dass die Begutachtung der Funde noch bis Jänner oder Februar dauern wird. Die Grabrungen selbst sind mit Ende der Woche beendet.