„Ein Leben im Gleichgewicht“ in Himberg

„Die Dosis macht das Gift“, sagt Guido Wallner vom ASKÖ-Niederösterreich bei der Eröffnung des Gesundheitsfestes am Himberger Kirchenplatz. Freilich dürfe man mal über die Stränge schlagen und Schokolade essen, Cola trinken oder was auch immer der Herz begehre. Doch wichtig sei es, ein „Leben im Gleichgewicht“ zu führen. Dies bereits Kindern nahezulegen ist eines der Hauptziele der Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich, das Fest für die Gesundheit ein Mittel, diesem Ziel näherzukommen.

Und so sammelten sich einige der Himberger Schulklassen und Kindergartengruppen am Kirchenplatz, um dem anwesenden Publikum diverse einstudierte Tänze zu präsentieren, die immer wieder auch kleine Fitnessübungen beinhalteten. Das ASKÖ-Maskottchen Hoppsi Hopper, ein „Influencer für Gesundheit“, wie Guido Wallner meinte, unterstützte die Kinder dabei eifrig.

Auch Himbergs Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ) richtete einige Worte an das Publikum respektive die Schul- und Kindergartenkinder. Der Gemeinde sei die Gesundheit der Bevölkerung allgemein wichtig, man solle sich von jung an bewegen um im Alter schließlich fit zu sein. „Vor zweieinhalb Jahren haben wir den Fitnesspark in Himberg eröffnet. Den Turnsaal haben wir thermisch saniert und verbessert, um den Kindern einen ordentlichen Sportunterricht zu gewährleisten“, sagt Wendl.

Und dieser sei auch abseits physischer gesundheitlicher Aspekte wichtig, so Guido Wallner: „Ausreichend Sport führt zu besseren motorischen Fähigkeiten und stärkt zudem das Selbstbewusstsein!“ Etwa 60 Minuten Bewegung jeden Tag empfehle Wallner.