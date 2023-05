Flughafen Schwechat: Grenzpolizei fasst Parfüm-Dieb

Auf regelmäßige Diebstähle von Parfüms in Flughafen-Shops dürfte ein 45-Jähriger spezialisiert gewesen sein. Der niederländische Staatsbürger schlug nach Angaben der Landespolizeidirektion NÖ unter anderem bereits im November des Vorjahres am Flughafen Schwechat zu. Damals soll er in einem Geschäft im Abflugbereich 22 teure Parfüms gestohlen haben. Nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalbeamten des Stadtpolizeikommandos Schwechat habe man den Mann als mutmaßlichen Täter identifizieren können.

Gestern Mittwoch, 2. Mai, soll es der 45-Jährige dann erneut versucht haben. Dieses Mal wird ihm der Diebstahl von 30 Duftflaschen vorgeworfen. Der Niederländer wurde von den Kriminalbeamten der Schwechater Grenzpolizei-Abteilung gestellt und festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde er in die dortige Justizanstalt überführt. Doch der Verdächtige soll nicht nur in Schwechat sein Unwesen getrieben haben.

Wie die Ermittlungen in enger Abstimmung mit diversen europäischen Strafverfolgungsbehörden zeigen, soll der Niederländer ab 2012 auch regelmäßig auf den Airports in Frankfurt und Kopenhagen aktiv gewesen sein. Einen Parfüm-Diebstahl am 3. Februar dieses Jahres auf dem dänischen Hauptstadt-Flughafen will man dem 45-Jährigen seitens der Polizei jedenfalls zuordnen können. Der bisher ermittelte Gesamtschaden beträgt laut Exekutive mehr als 14.000 Euro.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.