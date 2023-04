Eine Hundertschaft bei der Flurreinigung Zwölfaxing

Auch in Zwölfaxing haben Einwohnerinnen und Einwohner – darunter viele Kinder und Jugendliche – ihren Ort „aufgeräumt“ und von achtlos weggeworfenem Müll und Unrat befreit. Rund 100 Personen haben an der Aktion vom 1. April teilgenommen. „Die diesjährige Flurreinigung fand unter reger Teilnahme der Bevölkerung statt. Besonders viele Kinder und Jugendliche haben teilgenommen“, freute sich Bürgermeisterin Astrid Reiser (SPÖ). Ihr Dank ging an alle, die ihre Zeit für diesen Dienst an der Allgemeinheit eingesetzt haben. „Auch eine Abordnung der Heerestruppenschule Zwölfaxing und Nachwuchsspieler des Sportvereins haben tatkräftig mitgeholfen.“

Bürgermeisterin Astrid Reiser (SPÖ) und Vizebürgermeister Walter Buxkandl (ZIB, links) mit der Abordnung der Heerestruppenschule Zwölfaxing. Foto: Gemeinde Zwölfaxing

Und die Mühe der Mitmachenden hat sich gelohnt. In 30 Müllsäcke ist der Abfall gewandert und diese wurden dann via Abfallsammelzentrum der korrekten Entsorgung zugeführt. Neben den „normalen“ Abfällen wie Getränkedosen, Papier, Glasflaschen oder Gegenständen aus diversen Kunststoffen sind auf dem Gemeindegebiet ein Fahrrad, eine Eisbox, viele Batterien, unzählige Zigarettenstummel und – gefunden im Kalten Gang – ein altes Netz eingesammelt worden.

Ein Teil der engagierten "Müllsammlerinnen" und "Müllsammler" von Zwölfaxing. Foto: Gemeinde Zwölfaxing

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.