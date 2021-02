Bereits vor einigen Monaten brachte die Bürgerliste „Eber“ eine Aufsichtsbeschwerde gegen SPÖ-Bürgermeister Roman Stachelberger ein, weil er die Kommunal Beratungs-GmbH beauftragt hatte, Einsparungspotenziale zu ermitteln.

Kurz darauf legten die Eber mit einer Aufsichtsbeschwerde nach, weil der Bürgermeister vermutlich eigenhändig eine Subvention des Sportclubs bewilligt haben soll (die NÖN berichtete).

Die jüngste Aufsichtsbeschwerde schließt aber wieder an die erste an. Schon damals wurde Stachelberger von den „Eber“ Amtsmissbrauch vorgeworfen.

Nachdem die Auftragsvergabe an die Kommunal Beratungs-GmbH durch den Gemeindevorstand erfolgte, melden die „Eber“ Zweifel an der Auftagsvergabe an.