Projektideen für das Industrieviertel-Festival 2024 gesucht

„Wir suchen die besten Ideen- für das Industrieviertelfestival 2024, welches von 17. Mai bis 14. Juli hier stattfinden wird“, erklärt Viertelfestival NÖ-Leiter Stephan Gartner am Infoabend im Gasthaus Felmayer in Schwechat. Er präsentierte, gemeinsam mit Bettina Windbüchler von der Kulturvernetzung NÖ, Projektinteressierten die Teilnahmemodalitäten für das zukünftige Festival. Grundsätzlich erfolgt die Einreichung schriftlich über die Webseite www.viertelfestival-noe.at/einreichung

Bei dem Infoabend in Schwechat konnten sich Interessierte erste Informationen holen. Darunter waren auch Katharina Hoppel aus Zwölfaxing, die in ihrer Gemeinde ein performatives Stück inszenieren möchte oder Wolfgang Tobisch aus Fischamend, der sein popUP.museum als Projekt einreichen will. Ebenfalls vor Ort waren die Musiker Philipp Eder und Christian Schmid, die ein Bandprojekt in Leopoldsdorf planen. Auch aus Petronell, Rohrau, Klosterneuburg und Kottingbrunn waren potenzielle Teilnehmer dabei.

Regionalität wird groß geschrieben

Das Viertelfestival sei gerade in einem Veränderungsprozess und werde sich repositionieren, so Gartner. Die Regionalität solle ab nun - übrigens auch schon im heurigen Jahr beim Waldviertelfestival - stärker herausgestrichen werden. Optisch sei das schon im Marketing und auf den Werbeflächen, auch am Schriftzug „INDUSTRIE /4-Festival“ erkennbar. Es werde auch eine neue Grafik des roten Hirschen geben, entworfen von der Designagentur DV5 aus Baden. „Die Niederösterreichischen Viertel sind bei uns noch so definiert, wie man diese in der Schule lernt“, beantwortete der Viertelfestivalleiter die Frage, bis wohin den das Industrieviertel reiche.

Die Dauer jedes Projekts innerhalb der Viertelfestivalzeit bestimme die Projektleiterinnen und –Projektleiter selbst. „Es muss aber immer eine Hauptansprechperson pro Projekt geben“, klärt Windbüchler am Infoabend auf. Gartner unterstrich: „Wir wollen wahrhaftige Veranstaltungen haben- nicht nur Auftritte im Internet!“ Eine örtliche Verankerung sei dem Festivalteam wichtig. Das bedeutet: Wenn zum Beispiel jemand aus Gramatneusiedl in Wiener Neustadt ein Projekt gestalten will, muss mindestens eine Person aus Wiener Neustadt aktiv mitwirken. Nicht nur Künstlerinnen und Künstler sondern wirklich jede und jeder könne bis 5. Juni 2023 beim Viertelfestival einreichen, so Windbüchler.

Eigene Jury wählt im September 50 Projekt aus

Im September stehe dann die Juryphase an. Ein regionaler Beirat aus Personen verschiedenster Sparten wird diese Entscheidungsgremium bilden. Aus den eingereichten Projekten werden 50 Projekte ausgesucht und genehmigt. Beim letzten Industrie-Viertelfestival gab es 200 Einreichungen und auch heuer rechnen die Organisatoren mit einer großen Teilnahmebereitschaft. „Wichtig ist die intensive Auseinandersetzung mit dem Motto 'Sichtweise'", betonte Festivalleiter Stephan Gartner und riet den Einreichenden, „nicht nur in der Einleitung der Einreichung sollte das Motto behandelt werden, sondern es soll sich durch das ganze Projekt ziehen!“

Kulturvernetzerin Windbüchler gab noch einen Tipp zum Einreichungsformular im Internet: „Hier gibt es einen grünen Balken. Mit jedem ausgefüllten Abschnitt wächst dieser und spätestens am 5. Juni um 24 Uhr muss er 100 Prozent aufweisen, sonst ist das Projekt nicht ordnungsgemäß abgegeben!“ Die Kulturvernetzung NÖ berät zu allen Fragen, auch zur Formulierung auf Jurytauglichkeit und zur Kalkulation. Die Kalkulation sei, laut Gartner, das Herzstück der Einreichung. Doch für die Jurybewertung zähle zuerst die Kurzbeschreibung des Projektes. „Die Jury sollte mit dem Kurztext gefesselt werden und sofort ein Bild vor Augen haben, worum es gehe“, rät der Viertelfestivalleiter.

Die roten Platzhirsche touren schon ein paar Wochen vor Beginn des Festivals 2024 durch die Region. Da seien, laut Gartner, in den vergangenen Jahren schon lustige Dinge mit den Hirschen passiert. In Bruck an der Leitha habe man zum Beispiel letztes Mal einen Hochstand zum Hirschen gestellt und mancher Hirsch fand sich an anderer Stelle wieder, als dort, wo er von den Organisatoren aufgestellt wurde.

