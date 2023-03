In Gramatneusiedl prickelt Musik wie Frizzante

„new visions“ lautet der Titel des neuen Programms, das das renommierte „Trio Frizzante“ am Samstag, den 18. März um 19 Uhr im Wittnerhof präsentiert. Neben Altbewährtem wie einem Bravourstück von Mozarts Zeitgenossen Johann Nepomuk Hummel und Carl Maria von Webers „Trio für Klavier, Flöte und Cello“ warten die drei Damen Doris Kitzmantel (Klavier), Marlies Gaugl (Querflöte) und Marta Kordykiewicz (Violoncello) mit einigen Überraschungen auf. So wird etwa das sarkastische Stück „Requiem for a dead end“ zu hören sein, das der österreichische Komponist und Lehrer für Filmmusik an der Universität in Wien, Alexander Kukelka, eigens für das „Trio Frizzante“ komponierte. Und mit „D’un matin de printemps“ (Von einem Frühlingsmorgen) wird der französischen Komponistin Lili Boulanger gedacht, die 1913 als erste Frau den prestigeträchtigen „Prix de Rome“ gewann.

Für Doris Kitzmantel, die mit dem „Trio Frizzante“ erst Ende vergangenen Jahres durch die USA und Mexiko tourte, ist das Konzert im Wittnerhof in mehrfacher Hinsicht ein Heimspiel. Zum Einen wohnt die vielfach ausgezeichnete Pianistin und Flötistin mit ihrer Familie in Gramatneusiedl, zum Anderen ist sie auch Mitbegründerin des Kulturvereins „Alpenlax“ und Leiterin der privaten Musikschule „Musikantenschmiede“ im Wittnerhof.

