Hoher Polit-Besuch im künftigen Musikerheim in Moosbrunn

Endlich eigene vier Wände nur für sich allein. Ein Wunsch, der nicht nur für viele junge Erwachsene gilt, sondern auch für den Moosbrunner Musikverein. Bislang wurde im Pfarrsaal geprobt, dafür müssen allerdings sämtliche Instrument jedes Mal her- und wieder weggeräumt werden. Mit dem Umzug der Rot-Kreuz-Tafel nach Himberg wird nun aus dem alten Feuerwehrhaus ein Musikerheim. Die Baumeisterarbeiten sind weitgehend abgeschlossen, kommende Woche werden die Fenster eingebaut. Dann geht es an den Innenausbau.

„Der Plan ist, dass alles bis Jahresende fertig ist. Wir haben aber keinen Stress, sollte es doch ein wenig länger dauern“, hält Bürgermeister Paul Frühling (ÖVP) fest. Über eine exklusive Baustellenführung mit dem Ortschef oder auch Musikvereins-Obmann Alfred Pinter durfte sich kürzlich Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) freuen. Das Land unterstützt den Umbau mit 110.000 Euro, vorab finanziert die Gemeinde das Projekt. Dafür wurde im Gemeinderat ein Budgetrahmen von 240.000 Euro beschlossen. „Den werden wir sogar geringfügig unterschreiten“, erzählt der Ortschef zufrieden.

Misikvereins-Obmann Alfred Pinter(r.) erklärte Landtagspräsident Karl Wilfing die Bausteinaktion zur Mitfinanzierung des Umbaus. Foto: Gemeinde Moosbrunn

Doch auch der Musikverein wird Geld für „sein“ neues Zuhause beisteuern. „Wir haben hier aber keinen fixen Betrag vereinbart. Der Verein steuert so viel bei, wie er aufbringen kann“, berichtet Frühling. Ein zentraler Mosaikstein dieser Kostenbeteiligung ist eine Spendeninitiative in Form einer Holzbaustein-Aktion. Unterstützer können dabei zum Preis von 25 Euro einen Baustein kaufen, aus denen am Ende ein hölzernes Gemeindewappen entstehen wird.

Das Ortslogo nimmt bereits Formen an, doch Spender sind „natürlich weiter willkommen“, wie Vereinsobmann Alfred Pinter betont und ergänzt: „Wir hoffen, dass das Wappen bis Mai fertig ist“. Dann wird das Musikerheim im Rahmen einer Festveranstaltung offiziell eröffnet werden. Das - bis dahin hoffentlich vollständige - Holzgebilde soll dann einen prominenten Platz bekommen und auch die Unterstützer auf einer eigenen Tafel verewigt werden.