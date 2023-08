Drogenpaket am Flughafen Schwechat abgefangen

Nach einer mutmaßlichen Drogen-Einkaufstour in Spanien soll ein 24-Jähriger zwei Pakete mit Cannabisharz abgeschickt haben. Eines dürfte er direkt nach Österreich gesendet haben, das zweite nach Zürich in der Schweiz. Ersteres konnte die Grenz-Kriminalbeamte des Stadtpolizeikommandos Schwechat jedenfalls gemeinsam mit dem Zoll am Flughafen abfangen. Ein zentraler Bestandteil des Ermittlungserfolgs war laut Aussendung der Landespolizeidirektion NÖ (LPD) die enge Zusammenarbeit mit den Kollegen in Spanien.

In dem Paket entdeckten die Ermittler zehn Kilogramm des Suchtmittels. Adressiert war es an einen unbeteiligten Friseursalon in Wien. Als der mutmaßliche Schmuggler dort seine Fracht abholen wollte, klickten für ihn die Handschellen. Laut LPD NÖ soll sich der 24-Jährige geständig zeigen, das Cannabisharz in Spanien gekauft und dann per Post verschickt zu haben. Das zweite Paket in der Schweiz enthielt ebenfalls zehn Kilogramm des Suchtmittels. Der Verdächtige sitzt derzeit in der Justizanstalt Korneuburg ein.