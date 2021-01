In den nächsten drei Jahren möchte die Gemeindeführung durch die Neuansiedlung von Firmen bis zu 300 neue Arbeitsplätze schaffen. Das ist das erklärte Ziel von Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ). Wesentlichster Bestandteil dieses Projektes ist der Ausbau des „Gewerbeparks Himberg Nord“.

„Es ist uns gelungen, mit 13 Grundeigentümern in der Pellendorferstraße neben der Firma Dachser bis zur Haideäckerstraße und weiter zur Industriestraße ein zusammenhängendes Industrie- und Gewerbegebiet mit einer Gesamtfläche von rund 90.000 m 2 zu schaffen“, frohlockt Wendl. In Zukunft sei eine Erweiterung auf fast die doppelte Fläche auch noch möglich.

„Die Schwierigkeit dieser größtenteils bereits gewidmeten Flächen war, die Eigentümer zu einer gemeinsamen Verwertung zu bewegen“, ergänzt der Ortschef. Die einzelnen Flächen sind zwischen 15 und 35 Metern breit, messen jedoch fast 700 Meter Länge, was dazu führt, dass kein einzelner Grundeigentümer eine separate Vermarktung durchführen kann. Die Gemeinde kaufte daher ungefähr 30.000 m 2 selbst an. In Einzelgesprächen mit den Grundeigentümern ist es nun gelungen, die Aufschließung durch einen gemeinsamen Grundstücksentwicklungsvertrag zu ermöglichen. „Dieser Vertrag wurde bis 2024 abgeschlossen und mittlerweile wurden bereits 40.000 m 2 verkauft“, weiß Wendl. Auch mit dem Speditionsunternehmen Dachser laufen Gespräche über eine Erweiterung.

Im Prinzip geht es bei den Verträgen mit den Grundeigentümern darum: Die Gemeinde sichert den Eigentümern einen fixen Kaupreis pro m 2 zu, sorgt für den Verkauf und kassiert dafür eine Infrastrukturabgabe in der Höhe von 1,8 Prozent. Sieben Parzellen, die von privaten Eigentümern in der Gewerbestraße vermarktet werden, bieten zusätzlichen Platz für kleinere Betriebe und auch hier sei die Nachfrage sehr hoch, versichern Insider. „Die Herausforderungen der Zukunft für die Gemeinde sind groß. Durch Mehreinnahmen aus der Kommunalsteuer sind diese aber auch bewältigbar. Daher werde ich mich um jeden umweltverträglichen Betrieb sehr bemühen“, erklärt Wendl.

Es gibt auch viele als Industrie- und Gewerbegebiet bereits gewidmete Grundstücke, welche in nächster Zeit für Betriebsansiedelungen genau geprüft werden sollen. Eines davon befindet sich hinter der Zufahrt zu den Supermärkten Spar und Lidl am Kreisverkehr Richtung Ebergassing und Gramatneusiedl. „Ich bin mit Engagement bei den Interessenten der potenziellen Grundkäufer selbst aktiv, denn eine rasche Vermarktung ist mir wichtig“, erklärt Wendl.