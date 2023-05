Kindergartenkinder besuchten Pellendorfer Jagdrevier

Kürzlich bekam die Pellendorfer Jagdgesellschaft Besuch vom örtlichen Kindergarten. In Begleitung von Kindergartenpädagogin Elisabeth Preyer-Fross sowie den Betreuerinnen Susi Kaiser und Sandra Renner kamen 19 Kinder zu Jagdleiter Hans Prendl und Jagdaufseher Martin Höppel, um die Arbeit der Jäger kennenzulernen.

Mit Hilfe von Schautafeln erzählte Hans Prendl über die verschiedenen Wildarten und deren Lebensweise. Auch einige Tierpräparate zeigte er her. „Wir waren erstaunt, welches Wissen die Kinder schon über unsere Wildtiere haben“, so Prendl. Besonders interessiert und gespannt hätten die Wissbegierigen den verschiedenen Tierstimmen gelauscht. Martin Höppel erklärte außerdem die in den Notzeiten wichtige Wildfütterung von Fasan, Rebhuhn und Reh und betonte die wichtige Bereitstellung von Wasser in den heißen Sommermonaten, welche vor allem für Feldhasen maßgeblich sei.

Abschließend gab es für jedes Kind einen Apfel und eine Süßigkeit, sowie Malbücher und ein Wildtier-Memory als Erinnerung an den lehrreichen Besuch im Pellendorfer Jagdrevier. „Wir freuen uns schon auf das nächste Mal!“, sagt Jagdleiter Hand Prendl.

