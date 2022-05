Fahrerflucht nach Unfall in Wien: Schwechater verdächtig

Werbung

Laut Polizeisprecherin Barbara Gass hatte ein Zeuge den Fahrzeugtyp genannt, zudem hatte das Verkehrsunfallkommando einen Teil des Schwechater Kennzeichens. Einer der in Betracht kommenden Wagen hatte Beschädigungen an der Front und wurde sichergestellt. Der Besitzer wies die Anschuldigung zurück. Er sei zwar in betreffender Nacht in Wien gewesen und habe auch etwas getrunken, an einen Unfall könne er sich aber nicht erinnern.

Der Unfall hatte sich gegen 3.15 Uhr an der Kreuzung Landstraßer Gürtel und Adolf-Blamauer-Gasse ereignet. Der 34-jährige E-Scooter-Fahrer kam bei der Kollision heftig zu Sturz. Gass zufolge dürfte ihn das Fahrzeug auch überrollt haben. Es bestand der Verdacht auf einen Beckenbruch, der schwer Verletzte trug außerdem Blutungen im Bauchbereich, Frakturen mehrerer Rippen und eine Schädelprellung davon.

Auto laut Zeugen bei Rot gefahren

Der E-Scooter-Fahrer wollte gerade einen Schutzweg am Landstraßer Gürtel überqueren, als er von einem Pkw erfasst wurde, der stadtauswärts auf der Rechtsabbiegespur unterwegs war und die Kreuzung mit der Adolf-Blamauer-Gasse in gerader Richtung übersetzte. Laut Zeugen soll er dabei eine rote Ampel ignoriert haben.

