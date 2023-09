Schwadorf sucht wieder nach Pächter für Hallenbad-Kantine

Wie gewohnt blieb das Schwadorfer Hallenbad in den Ferienmonaten Juli und August geschlossen. Mit 19. September geht es nun in die neue Saison. Geöffnet ist dann wieder Dienstag, Donnerstag und Freitag von 16 bis 20 Uhr, Mittwoch von 16 bis 20 Uhr sowie am Samstag von 13 bis 18 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene kostet 8,50 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen fünf Euro, bis 6 Jahre ist der Besuch kostenlos. Allerdings wird es vorerst bei jedem Besuch notwendig sein, eine eigene Verpflegung mit zu haben.

Denn die Kantine bleibt geschlossen. Sie steht im Normalfall auch den Schülerinnen und Schülern der direkt angrenzenden Mittelschule offen. Doch der bisherige Pächter Nils Trenkwalder hat nach etwas mehr als einem Jahr wieder aufgehört. Der Betreiber des Café Salotto hatte die Kantine erst im Februar 2022 übernommen. Zu den Gründen will Trenkwalder auf NÖN-Anfrage nichts sagen. Sein Engagement sei aber nie länger geplant gewesen, lässt er durchklingen.

Pächter-Ausschreibung läuft noch

Die Mittelschulgemeinde um Obfrau Brigitte Richter befindet sich bereits seit einigen Wochen auf Pächtersuche. „Die Ausschreibung läuft noch“, lässt die Schwadorfer SPÖ-Gemeinderätin gegenüber der NÖN wissen. Mehr könne sie zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht sagen. Eine Deadline gibt es aber allem Anschein nach keine. Laut Such-Annonce wende man sich an „erfahrene Personen aus dem Gastronomiebereich mit organisatorischen Fähigkeiten und entsprechender Erfahrung auf diesem Gebiet“.

Der Informationsfluss in Bezug auf die Zukunft der Hallenbad-Kantine dürfte in Schwadorf aber generell eher gering sein. Denn auch ÖVP-Chef und Gemeinderat Josef Seyer weiß im Grunde nicht mehr über die Pächtersuche als in der Annonce, die auch auf der Gemeindewebseite veröffentlicht wurde, zu lesen ist. „Wir hatten erst diese Woche eine Gemeindevorstandssitzung. Da war das Hallenbad aber kein Thema“, berichtet er im NÖN-Gespräch.

Nähere Informationen zum Hallenbad, Öffnungszeiten und Preisen auf:

www.schwadorf.gv.at/Buergerservice/Gemeindeeinrichtungen/Hallenbad_Schwadorf