S1-Tunnel Rannersdorf wird für Übung gesperrt

Eine Einsatzübung ist der Grund, warum man am kommenden Wochenende auf der S1 nicht wirklich weit kommen wird. In der Nacht von Samstag, 22. April auf Sonntag, 23. April wird der Tunnel Rannersdorf auf der Wiener Außenring Schnellstraße nämlich gesperrt. Die Sperren erfolgen in beiden Fahrtrichtungen (Schwechat und Vösendorf) ab 20 Uhr bis etwa 4 Uhr früh. In dieser Zeit üben Einsatzkräfte das Vorgehen im Fall eines schweren Verkehrsunfalls im Tunnel. Die Umleitungen führen in Fahrtrichtung Vösendorf über die Anschlussstelle Schwechat Süd, bei Rannersdorf kann wieder auf die S 1 aufgefahren werden. In Fahrtrichtung Schwechat erfolgt die Ableitung des Verkehrs bei der Anschlussstelle Rannersdorf, die S 1 kann dann wieder ab Schwechat Süd befahren werden.

Übungen sind gesetzlich vorgeschrieben

Derartige Übungen mit allen Einsatzorganisationen müssen zumindest alle vier Jahre in allen Tunneln, die länger als 500 Meter sind, durchgeführt werden. In ganz Österreich finden heuer 20 solche Übungen statt. Organisiert werden sie von der Asfinag. Das Ziel dabei: Alle Einsatzkräfte sollen im Ernstfall genau über die Zufahrtsmöglichkeiten und die Ausrüstung jener Tunnel Bescheid wissen, die in ihrem Einsatzgebiet liegen.

