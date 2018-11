Begleitet wurde der Transport vom heurigen Friedenslichtkind Niklas Lehner, Friedenslicht-Projektleiter Günther Hartl vom ORF-Landesstudio Oberösterreich und Austrian Airlines Sicherheitsbeauftragten Wolfgang Kerndler.

Der elfjährige Bub entzündete am Mittwoch, 28. November, in der Geburtsgrotte in Bethlehem das ORF-Friedenslicht und brachte es mit Unterstützung von Austrian Airlines nach Österreich. Das kleine Licht aus Bethlehem leuchtet am Heiligen Abend in ganz Europa als Symbol des Weihnachtsfriedens.

Austrian Airlines transportiert das Friedenslicht weiter nach New York und Toronto, von wo aus das Friedenslicht in die USA, Kanada und Teile Südamerikas verteilt wird. Mitte Dezember wird das Friedenslicht in Begleitung des oberösterreichischen Landeshauptmanns auch nach Brüssel gebracht. Die Aktion ist 1986 auf Initiative des ORF-Landesstudios Oberösterreich entstanden und wird seit den Anfängen von Austrian Airlines unterstützt.