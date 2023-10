Eine AUA-Legende feierte ihren 90. Geburtstag

Der 31. März 1958 war kein gewöhnlicher Tag. Nicht nur für die damals 25-jährige Wienerin Maria Jakl, die gerade ihre Ausbildung zur Flugbegleiterin erfolgreich abgeschlossen hatte, sondern auch für eben erst gegründete Austrian Airlines (AUA). Denn die heimische Fluglinie, die heute zum deutschen Lufthansa-Konzern gehört, hob zu ihrem Erstflug von Schwechat nach London ab. Der Neustart war ein besonderer Moment für die frisch gebackenen Flugbegleiterinnen wie auch die geladenen Gäste.

Maria Jakl mit AUA-Vorstand Michael Trestl im Rahmen eines kürzlich stattgefundenen Events. Foto: Martin Dichler

Warum gerade sie für den Flug ausgewählt wurde ist der seit kurzem 90-Jährigen bis heute selbst ein Rätsel. „Ich habe mich weder besonders hervor getan noch sonst etwas Spezielles gemacht. Nach sechs Wochen war die Ausbildung zu Ende, und dann hat es geheißen, dass morgen Früh die erste Maschine nach London geht und neben anderen Kolleginnen auch ich den Flug begleiten werde. Glücklicherweise war ich unter den ausgewählten Flugbegleiterinnen“, erzählt sie im NÖN-Gespräch.

Die damaligen Arbeitsverhältnisse waren Ende der 1950er-Jahre noch wenig glamourös: „Lange Haare durften wir keine tragen, weshalb ich diese während des Dienstes unter einer Perücke verstecken musste“ und bei Flügen in die damalige Sowjetunion wurden die Flugbegleiterinnen noch ständig beobachtet: „Auf den Flügen nach Moskau haben wir im Hotel Leningradskaya übernachtet. Die Fenster waren vernagelt, aus dem Wasserhahn kam braunes Wasser, die Betten knarrten und die Crew wurde auf Schritt und Tritt von der Gangaufsicht beobachtet“.

Flugbegleiterinnen der ersten Stunde 1958, im Bild links ist Maria Jakl zu sehen. Foto: Austrian Airlines

Trotzdem hat Frau Jakl ihren oft anstrengenden Beruf geliebt, den an keinen anderen Ort wie an Bord der AUA Maschinen kam man mit so vielen interessanten Menschen wie Schauspielerin Romy Schneider oder der persischen Kaiserin Farah Pahlavi zusammen. Vier Jahre lang flog Jakl für das junge Unternehmen bevor sie sich der Erziehung ihrer Kinder widmete. Die Liebe zur AUA ist ihr jedoch bis heute geblieben, wie sie sich anlässlich ihres 90. Geburtstages vor wenigen Tagen erinnert.

AUA-Vorstand gratuliert „glühender Botschafterin“

Und auch bei Austrian Airlines freut man sich über die Erzählungen der rüstigen Pensionistin, weshalb man sie immer wieder gerne als Gast zu Veranstaltungen einlädt, wie auch AUA-Vorstand Michael Trestl gegenüber den NÖN bestätigt: „Maria Jakl ist für Austrian Airlines eine wichtige Wegbegleiterin der ersten Stunde. Als Flugbegleiterin war sie beim Erstflug von Wien nach London im Jahr 1958 mit an Bord und hat auch viele wichtige Meilensteine in der Unternehmensgeschichte der Austrian erlebt.

Die Fluglinie sei „Frau Jakl bis heute eng verbunden, sie zählt sie zu den glühendsten Botschafter:innen unserer Austrian, ihre Begeisterung für die AUA und die Fliegerei sind ansteckend.“ Trestl wünscht der Jubilarin auf diesem Weg auch „weiterhin alles alles Gute“ und gratuliert ihr „recht herzlich zum Geburtstag.“