ASK Klein-Neusiedl feierte seine ersten 100 Jahre

Es war ein besonderes Sportlerfest in Klein-Neusiedl. Der Verein ASK besteht seit 1920 und wurde somit im Jahr 2020 100 Jahre alt. „Bedingt durch Corona konnten wir unseren Runden nicht feiern. Daher haben wir heute ein besonderes Fest mit Live Musik der Austro Pop Gruppe aus Österreich DIE 3“, so der Vorstand der Administration Jürgen Vondra. „Der Verein hat an die 120 Mitglieder, 80 bis 90 Kinder in verschiedenen Mannschaften und unsere Kleinsten, die Bambini, trainieren in unserem Verein“, so der Vorstand der Administration Jürgen Vondra im Gespräch mit der NÖN. „Wir freuen uns heute bei schönen Wetter unsere 100 Jahr Feier gemeinsam mit zahlreichen Gästen feiern zu können“, so Vondra.

