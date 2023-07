Schwechat ist nun offiziell „familienfreundlich“

Schwechat Im Rahmen eines Festaktes in Innsbruck wurde die Stadtgemeinde Schwechat mit dem Zertifikat „Familienfreundliche Gemeinde“ sowie dem „UNICEF-Zusatzzertifikat zur kinderfreundlichen Gemeinde“ ausgezeichnet: Ein besonderes Angebot an Gemeinden und Städte, familienfreundliche Maßnahmen zu erkennen, aufzuzeigen und weitere Projekte zu forcieren.

Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) zeigt sich erfreut: „Viele Anliegen und Aktionen wurden von den Bürgerinnen und Bürgern eingebracht, manches trägt bereits jetzt Früchte, wie z.B. unser neu gestaltetes Jugendhaus. Für die Gemeinde war es ein wesentliches Anliegen, mit der Bevölkerung in den Dialog zu treten, der strukturierte Prozess hat dazu wesentlich beigetragen.“ Gearbeitet wird in der Stadt etwa an einer „Schwechat-Card“, mit der die Bevölkerung verstärkt ins Gemeindeleben eingebunden werden sollen. Ebenfalls geplant ist ein „Tag der Familie“.

„Ich bin sehr stolz, dass wir diese Auszeichnung für unsere Stadt erhalten haben. Wir arbeiten weiterhin laufend daran mit Projekten wie Modernisierung der öffentlichen Spiel- und Jugendplätze, Ausbau unserer Kinder- und Elternbildung bzw. Erweiterung unserer Sozialleistungen, unser Schwechat noch familien- und kinderfreundlicher zu gestalten“, verspricht Jugendstadtrat Marco Luksch (SPÖ) weitere Anstrengungen.