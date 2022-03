Autoscheibe mit Feuerlöscher eingeschlagen

Werbung

Vandalismusschäden sind in Schwechat und der Rathausgarage keine Seltenheit. So wurden in der öffentlichen Tiefgarage bereits mehrfach Rigipswände eingeschlagen. Doch am Wochenende wurde ein neues Level der Zerstörungswut erreicht.

So ging in der Nacht von Samstag auf Sonntag das linke vordere Seitenfenster eines Autos zu Bruch - eingeschlagen mit einem Feuerlöscher. Der Besitzer des Pkw spricht gegenüber der NÖN von einer "absurden Aktion", bei der es nur um die Zerstörung ging.

Feuerlöscher zuvor geleert

Scheinbar hatten die Täter zuvor versucht die Frontscheibe einzuschlagen, scheiterten aber. Laut Polizei wurde allerdings vor dem Scheibenbruch der Feuerlöscher in der Garage leer gesprüht, der dann im Auto zurückblieb. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.

