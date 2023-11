Ebergassinger Antolin-Werk wird verkauft

Einst florierte das Werk in Ebergassing. Noch heute sind Bezeichnungen wie Eybl, Intier-Eybl oder Magna allgegenwärtig. Mit dem Verkauf der Intier-Gruppe an den spanischen Konzern Antolin im Jahr 2016* firmiert auch der Standort seither unter diesem Namen. Die Entwicklung in diesen sieben Jahren war jedoch von positiv teils weit entfernt. Eigentlich auf die Innenausstattung von hochpreisigen Autos spezialisiert wurde das einst vor Innovationen strotzende Werk in die Mühlen eines globalen Konzerns gezwängt.

Schon seit geraumer Zeit schwirrten und schwirren Gerüchte über eine mögliche Schließung der Fabrik mit gut 800 Mitarbeitenden umher. Tatsächlich dürfte der spanische Eigentümer die Geduld mit seinem Ebergassinger Standort verloren haben. Wie die NÖN erfuhr, läuft ein Verkaufsprozess an die deutsche Investmentfirma „Fidelium Partners“ mit Sitz in München. Beide Beteiligte geben sich jedoch zugeknöpft und lassen Anfragen bislang unbeantwortet.

Noch wehen die spanische Flagge und jene des Automobil-Zulieferkonzerns Antolin vor em Werk in Ebergassing. Foto: Gerald Burggraf

Doch aus einer völlig unscheinbaren Meldung der Online-Plattform „Finanznachrichten.de“ geht hervor, dass derzeit ein Fusionskontrollverfahren für den „Erwerb der alleinigen Kontrolle über die Antolin Ebergassing GmbH“ im Laufen ist. Als Käufer ist das erst heuer im Juli gegründete Unternehmen „FB Turbine GmbH“ mit Sitz in Wörthsee nahe München aufgeführt. Deren Geschäftsführer ist mit Achim Hirz ein Mitarbeiter von „Fidelium Partners“, der laut Firmen-Webseite Erfahrung im Bereich Automotiv-Industrie vorzuweisen hat.

Welche Auswirkungen die Übernahme auf das Werk selbst hat, ist noch kaum abschätzbar. Auch die Belegschaft wartet noch auf Details. Verläuft das Fusionskontrollverfahren jedoch positiv, dürfte zumindest der Standort gesichert sein. Dass deren Zukunft am seidenen Faden hängt, ließ auch die Gemeindeführung um Bürgermeister Roman Stachelberger (SPÖ) mehrmals durchblicken.

So bemühte man dieses Damoklesschwert, um die Bestrebungen für den derzeit in Bau befindlichen Logistikpark der Deutsche Logistik Holding (DLH) zu argumentieren. Stachelberger meinte bei bekanntwerden der DLH-Pläne, dass die Gemeinde „damit den Ausfall der Arbeitsplätze und Kommunalsteuer-Einnahmen einmal fast zur Hälfte kompensieren“ könne.

Foto: Gerald Burggraf

* In der ursprünglichen Version war der Verkauf mit 2002 datiert, tatsächlich wurde der Deal jedoch erst 2015 in die Wege geleitet und schließlich 2016 umgesetzt. Die Redaktion bedauert den Irrtum.