Freibäder in der Region Schwechat rüsten sich für den Sommer

Im Bezirk gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich an heißen Tagen im kühlen Nass zu erfrischen – wenngleich einem bei den aktuellen Temperaturen noch nicht danach zumute ist. Überall bereitet man aber bereits für den Ansturm der Badegäste.

In Ebergassing öffnet das Freibad am Samstag, 13. Mai und damit einen Tag vor dem Muttertag. Während im Bereich der Becken bereits im Vorjahr einige Investitionen getätigt wurde – etwa ein Sonnensegel beim Babypool – wird heuer das Bauprojekt im Eingangsbereich fertiggestellt. „Wir haben bereits im Vorjahr viel Geld in die Sanierung der Sanitäranlagen und der Kabinen investiert. Heuer werden auf den Dächern jeweils Photovoltaik-Paneele montiert“, berichtet Bürgermeister Roman Stachelberger (SPÖ). Mit der Anlage will die Gemeinden einen Großteil des Strombedarfs vor Ort künftig abdecken.

Schwechat startet am 15. Mai

In Schwechat sind heuer keine größeren Investitionen angestanden. Dennoch musste die Stadtgemeinde etwa 20.000 Euro für die Sanierung eines Wartungstunnels zwischen den Becken in die Hand nehmen. Zudem wurde eine neue Umwälzpumpe bestellt. Aktuell werden die Becken gereinigt und eingelassen, das Bad sperrt aber erst am 15. Mai auf. Für Vizebürgermeister Christian Habisohn (SPÖ), er ist für das gesamte Freizeitzentrum zuständig, hat sich die „spätere“ Eröffnung bislang immer ausgezahlt. „Bis dahin passt das Wetter nur selten“, weiß er.

Das Sommerbad-Team steht bereits. So werden sechs Bademeister sowie jeweils drei Mitarbeitende für die Reinigung und andere Kasse tätig sein. Neben dem normalen Badeangebot wird es auch heuer wieder Sonderevents wie den Spaß-Bewerb „Takeshi“ für Kinder und Erwachsene geben.

Investitionen in Bruck

Durchaus größere Maßnahmen wurden im Parkbad in Bruck gesetzt. Hier wurden die WC-Anlagen samt Sanitärtrennwände bei den Herren- und Damentoiletten erneuert. Darüber hinaus musste ein Sprungbrett neu angeschafft werden. „Und ein Bildschirm bei der Filteranlage gehört auch ausgetauscht“, erklärt Stadtrat Roman Brunnthaler (SPÖ). Nicht zuletzt deshalb, aber vor allem wegen der gestiegenen Energiepreise und dem ohnehin vorhandenen Abgang, wurden hier heuer auch die Preise erhöht. Rund 30 Prozent mehr kosten nun die Tages- und Saisonkarten.

In Hainburg ist das Bergbad ebenfalls für die neue Saison gerüstet. „Wir haben die Wasserrutsche überholt und den Beachvolleyballplatz auf Turnierniveau hergerichtet“, berichtet Bürgermeister Helmut Schmid (ÖVP). Geöffnet wird abhängig von der Witterung Mitte Mai.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.