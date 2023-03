Neuer Treffpunkt für Schwechater Jugend nimmt Formen an

Jeweils zwei Wellenliegen und zwei Hängematten mit Blick in Richtung der Schwechat und des Phönixplatzes am anderen Flussufer sind bereits aufgestellt. Ebenso die zwei überdachten Sitzbereiche - die große Holzkonstruktion bietet ausreichend Platz um sich zu Treffen, die kleinere Sitzgruppe ist hingegen eine Innovation in der Braustadt. Denn das Dach ist zeitgleich eine Solaranlage, über die Strom für die ebenfalls installierten USB-Ports produziert wird. Der Clou: So kann direkt über die Sitzgruppe etwa das Handy aufgeladen werden.

„Hier sieht man schon jetzt, wo man sich in Zukunft hinlegen und entspannen kann. Ich bin überzeugt, dass der Platz sich in eine wunderbare Richtung entwickelt“, untermauert Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) in einer Aussendung der Stadtgemeinde. Ihr Blick richtet sich derzeit noch in die Zukunft, denn der neue Jugendtreffpunkt ist vorerst noch nicht nutzbar. Allen voran deshalb, da das frisch gesäte Gras erst anziehen muss und ein Betreten großer Teile des Areals daher derzeit noch nicht möglich sind.

Ergebnis aktiver Jugendarbeit

Zudem werden aktuell noch einige Projektschritte final durch die Stadtgärtnerei umgesetzt. „Derzeit wird die Bodenplatte für den Tischtennistisch hergerichtet und auch der Brunnen fehlt noch“, weiß Jugendstadtrat Marco Luksch (SPÖ). Das Ergebnis im „Sendnerpark“, wie Luksch das Gelände für sich getauft hat, sei auch ein Produkt der aktiven Jugendarbeit in der Stadt. „In den letzten zwei Jahren haben wir gemeinsam mit Streetworkern und Jugendlichen nach einem Ort gesucht, wo Bedarf vorhanden ist“, erklärt er. Das Projekt in der Badgasse sei ein „Teilergebnis dieser Arbeit."

Der Jugendplatz soll jedenfalls nach der endgültigen Fertigstellung mit einem kleinen Fest eingeweiht werden. Darauf freut sich auch Stadtrat Peter Pinka (Grünen), der für die Stadtgärtnerei politisch zuständig ist: „Ich bin überzeugt, dass der Platz eine Bereicherung für die Jugendlichen in Schwechat sein wird“, unterstreicht er. Ähnlich weit fortgeschritten sind übrigens auch die Arbeiten am neu gestalteten Spielplatz, der genau gegenüber des Jugendplatzes liegt. Auch er soll in den nächsten Wochen wieder genutzt werden können.

