Neun PKW-Stellplätze werden dabei barrierefrei gestaltet, vier sind als Familien-Stellplätze vorgesehen und ebenfalls vier E-Ladeplätze wird es für Elektrofahrzeuge geben. Nach Abschluss der Arbeiten stehen am Bahnhof Schwechat fast 400 Park&Ride-Plätze für PKW und zusätzlich rund 252 überdachte Fahrradabstellplätze zur Verfügung. Investiert wird knapp eine Million Euro, wobei die ÖBB 50% der Kosten tragen, das Land 35% und die Gemeinde 15%.

Franz Bauer, Vorstandsdirektor ÖBB-Infrastruktur AG, betont: „Neben dem Ausbau des Schienennetzes und der Modernisierung der Bahnhöfe hat es für uns als ÖBB hohe Priorität, ein einfaches Umsteigen vom Individualverkehr auf den öffentlichen Verkehr zu ermöglichen und so die Mobilitätskette zu schließen. Daher forcieren wir, gemeinsam mit unseren Partnern, den Ländern und Gemeinden, österreichweit den Neu- und Ausbau von Park&Ride-Anlagen. Wir freuen uns, dass immer mehr Menschen ihre Wege mit der umweltfreundlichen Bahn zurücklegen und damit aktiv zum Schutz unserer Umwelt beitragen.“

Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko ergänzt: „Der Ausbau der Park&Ride-Plätze in Niederösterreich ist von doppeltem Vorteil. Zum einen wird durch den Umstieg vom Auto auf den Zug die Umwelt geschont. Zum anderen werden auch die Geldbörsen der Pendlerinnen und Pendler geschont, die statt der teuren Garagen in Wien den kostenlosen Parkplatz in Niederösterreich nutzen können.“

Bürgermeisterin Karin Baier freut sich, dass dieses Projekt nun in Kooperation mit den ÖBB und dem Land NÖ in Umsetzung ist: "Gemeinsam mit anderen Maßnahmen sollte das eine deutliche Verbesserung der Parksituation in diesem Bereich bringen.“