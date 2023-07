Gramatneusiedl: Bahnsteige ab Anfang Juli neu nummeriert

Aus 2 wird 1, aus 3 wird 2, aus 4 wird 3 und aus 5 wird 4 - was auf den ersten Blick wie eine kuriose Rechenaufgabe à la Facebook aussieht, hat tatsächlich einen ganz anderen Hintergrund. Denn am Bahnhof Gramatneusiedl ändern sich mit dem Ende einer zentralen Bauphase die Bezeichnungen für die Bahnsteige. Die neue Nummerierung gilt ab Sonntag, 2. Juli. Hauptgrund für die Umbenennung ist die Fertigstellung des neuen zweiten Inselbahnsteigs.

„Die Änderung der Bahnsteigbezeichnungen ist deshalb notwendig, weil der Hausbahnsteig - der alte Bahnsteig 1 - neben dem Bahnhofsgebäude aufgelassen wurde und Bahnsteig 1 nun auf dem neuen Inselbahnsteig liegt“, erklärt ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif auf Anfrage der NÖN. Neben dem neuen Bahnsteig ist auch der neue Personensteg fertig und seit dieser Woche benutzbar. Wobei in beiden Fällen noch Restarbeiten anfallen, die aber laut Seif keine Auswirkungen auf die Bahnkunden haben werden.

Der neue Personensteg ist im Grunde fertig und benutzbar. In den kommenden Wochen wird es allerdings noch Restarbeiten an Steg und Treppenturm geben. Foto: ÖBBGünter Dürrmoser

Gleichzeitig wird im Juli und August vor allem am Bahnhofsvorplatz und der „Park & Ride“-Anlage gearbeitet. „Arbeiten im Gleisbereich sind aufgrund von Umleitungsverkehren wegen der Sperre der Pottendorfer Linie nicht möglich“, erklärt der ÖBB-Sprecher. Im Herbst wird es dann allerdings zum Umbau des Inselbahnsteiges 3 und 4 sowie der Gleisanlagen im nördlichen Bahnhofsbereich kommen.

In Summe liegt man laut Bundesbahn mit den umfangreichen Umbauarbeiten in Gramatneusiedl voll im Zeitplan. „Die Fertigstellung ist nach wie vor mit Ende nächsten Jahres vorgesehen“, hält Seif fest. Insgesamt werden rund 80 Millionen Euro in den Bahnhof investiert.