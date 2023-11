Übereinkommen zwischen Stadt, ÖBB und Land beschlossen

2017 wurden zusätzliche Sicherungsmaßnahmen für die Eisenbahnkreuzung an der Klein-Neusiedlerstraße von der Landesregierung verordnet. Diese wurden von der ÖBB heuer umgesetzt. So wurde ein breiterer Schranken angeschafft, der über die ganze Länge geht. Zuvor gab es für die Fußgänger sowie Fahrzeuge separate Schrankenanlagen. Nun wurde im Gemeinderat ein Übereinkommen zwischen Stadtgemeinde, ÖBB und Land beschlossen.

Die bauliche Umsetzung an der Klein-Neusiedlerstraße ruft jedoch auch Kritik hervor. So stimmten Liste Schuh und SPÖ nicht mit. Renate Strauss von der Liste Schuh betonte: „Die Ausführung an der Klein-Neusiedlerstraße ist eine regelrechte Sprungschanze und total schlecht gemacht. Bevor die Gemeinde dafür bezahlt, gehört das behoben“. Für die Anrainer in der Nähe würde die Bodenschwelle zudem zusätzlichen Verkehrslärm verursachen.

Baufehler wird behoben, wann ist offen

Dem schließt sich SPÖ-Mandatar Zoran Stojanovic: „Mir fehlt es an Transparenz bei dem Übereinkommen. Der Vertragsentwurf ist nicht durchschaubar“. So fehle dem Sozialdemokraten zum Beispiel das Aufsetzungsdatum des Vertrages. Eine Einbindung bei der Vertragsaushandlung wäre laut Stojanovic wünschenswert gewesen. Bürgermeister Thomas Ram (RAM) räumt die unglückliche Umsetzung an der Klein-Neusiedlerstraße ein: „Wir haben auch festgestellt, dass der Übergang nicht optimal ist und haben das in den Verhandlungen der ÖBB mitgeteilt“. Wann der Baufehler von der ÖBB korrigiert wird, könne er aktuell allerdings nicht sagen.

Die Kosten für die Maßnahmen an der der Eisenbahnkreuzung Klein-Neusiedler Straße und der technischen Anpassung der Oberleitung betragen etwa 660.000 Euro. Fischamend beteiligt sich mit 25 Prozent oder circa 165.000 Euro. Das Land steuert denselben Betrag bei, die ÖBB bezahlt die Hälfte.