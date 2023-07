Bushaltestellen in Fischamend werden saniert

Grundsätzlich sind die betroffenen Haltestellen nicht desolat, wie Bürgermeister Thomas Ram (RAM) bekräftigt: „Kurz zusammengefasst gibt es Verbesserungswünsche des Verkehrssachverständigen, die umgesetzt werden. Dabei geht es um die Sicherheit der Fahrgäste im Haltestellenbereich“.

Bis 30. August sind somit die Haltestellen am Fischaturm, beziehungsweise die vor der BIPA-Filiale sowie die an der Wienerstraße stadteinwärts gesperrt. Bis dahin wurden alternativ Busstopps an der Wienerstraße 4 nach der Brücke und etwa 40 Meter weiter stadteinwärts eingerichtet. Während dieser Zeit warnt die Stadtgemeinde vor Verkehrsbehinderungen an besagten Stellen.