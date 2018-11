Bis vor Kurzem war die geplante Bahnunterführung an der B11 noch beschlossene Sache – der Bau sollte eigentlich bereits im Oktober mit einer Totalsperre zur erforderlichen Verlegung der dritten Wiener Wasserleitung eingeleitet werden.

Doch nun scheint das bereits seit Jahren beschlossene Projekt vorerst nicht durchgeführt zu werden. Denn in einer Aussendung schreibt die Gemeinde, dass sich der Bau aufgrund wesentlicher Kostensteigerungen verzögern werde. Dies bestätigte die ÖBB auf Anfrage der NÖN.

ÖBB strebt günstigere Umsetzung an

Ursprünglich sollten die Gesamtkosten der Anlage 11,7 Millionen Euro betragen. Diese wären auf die ÖBB mit 8,25 Millionen, das Land NÖ mit 2,5 Millionen sowie die Gemeinde Lanzendorf mit 0,93 Millionen Euro aufgeteilt worden. Nun soll das Projekt aufgrund von Konjunkturschwankungen den geplanten Betrag um mehrere Millionen übersteigen.

Die Bahn möchte daher durch eine Optimierung des Projektes eine kostengünstigere Umsetzung der Unterführung ermöglichen und so einsparen. Dies bedeutet allerdings, dass der Start für den Bau des Projektes noch zumindest bis ins Jahr 2020 warten muss.

Seitens der Gemeinde zeigt man Verständnis für die Kostenübersteigung. Dennoch hofft SP-Bürgermeisterin Silvia Krispel auf eine baldige Einigung, um mit den Bauarbeiten so bald wie möglich starten zu können. Laut der Ortschefin würde die Unterführung nämlich einen enormen Vorteil für die Bevölkerung sowie für den Verkehr in Lanzendorf bringen.

Außerdem habe man bereits einen erheblichen Geldbetrag in zusammenhängende Infrastrukturmaßnahmen investiert. Genauere Details sollen in den nächsten Wochen besprochen werden.