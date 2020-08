Ein durch die Novellierung der NÖ Bauordnung entstandene Rechtslücke wird in Himberg zunehmen zum Problem. Denn wer neben bei einem Neubau oder Umbau neben seinem Haus eine Garage errichtet, darf ein zweites Stockwerk aufsetzen. Allerdings ein wenig nach innen gerückt, damit eine schräge Baufluchtlinie zustande kommt. Das sorgte vor allem in den Ein- und Zweifamilienhaussiedlungen für Aufregung, da diese Turmbauten so bis zu elf Meter hoch werden. „Das Erscheinungsbild hebt sich massiv vom bestehenden Siedlungsgebiet ab und führte zu Unmut und Unverständnis der Nachbarn“, weiß Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ).

Der Ärger sei verständlich, könne man doch von diesem eingerückten zweiten Stock in sämtliche Gärten schauen. Daher wurden Wendl und der Gemeinderat aktiv und verhängten einstimmig für die betroffenen Siedlungen sowie die zentral liegenden Wohnbaulandreserven eine Bausperre. Im Bauausschuss wurde zudem bereits eine Änderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes sowie der Bebauungsvorschriften ausgearbeitet und beschlossen.

Die derzeit gültige Bauklasse II wird hierbei auf 7,5 Meter begrenzt – das gilt für Neu-, Zu- und Umbauten. „Turmartige Häuser können künftig nicht mehr gebaut werden“, unterstreicht Wendl. Gebäude, die bereits jetzt mit einer Höhe von sieben Metern eingereicht werden, sind von der Bausperre ausgenommen. Die Änderung soll im September im Gemeinderat abgesegnet werden. Dann wird auch die Bausperre aufgehoben.

Ebenfalls geringfügig geändert werden die Bebauungsbestimmungen bei den Badeseen. Dort wird ab Herbst eine Grundfläche von 75 m statt wie bisher 59 m verbaut werden können. Allerdings ist dann nur noch das Erdgeschoß zulässig. „Auch hier liegt das Augenmerk auf dem Erhalt eines einheitlichen Ortsbildes“, betont Wendl.