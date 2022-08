Haring-Projekt in Kledering verkauft

„Hier entsteht in Kürze ein neues Projekt“, ist in großen Lettern zu lesen. Zwei riesige Transparente der „Haring Group“ kündigen auf dem Areal neben der Klederinger Kirche ein neues Wohnbauvorhaben an. Wie NÖN-Recherchen ergaben, ist das Projekt von der Stadtgemeinde als Baubehörde bewilligt, eine Umsetzung damit jederzeit möglich. Zumal das etwa 3.900 m² große Areal dem Bauträger mit Sitz in Wien-Donaustadt gehört. Oder vielmehr gehörte.

Denn: Die „Haring Group“ wird dort nicht bauen. Wie Johannes Grandits, Leiter des Büros Immobilienentwicklung, gegenüber der NÖN betont, wurde das Grundstück inklusive des fertiggeplanten Projekts an einen anderen Bauträger verkauft.

Um wen es sich dabei handelt, wollte Grandits mit Verweis auf den Datenschutz nicht sagen. Aber „der Verkauf ist vollzogen“, das Projekt sei allerdings noch nicht offiziell an den Käufer übergeben worden. „Das wird bald aber so sein“, so der Haring-Vertreter. Der Verkauf habe sich ergeben, ergänzt Grandits.

Im Schwechater Rathaus hat man ebenso keine Kenntnis, wer der neue Eigentümer ist. Allerdings muss die Gemeinde auch nicht informiert werden. Erst wenn Änderungen am bewilligten Projekt vorgenommen werden, ist die Baupolizei zu informieren.

Laut Baustadtrat Simon Jahn (Grüne) ist diese Vorgangsweise keine Seltenheit. „Das kommt öfter vor. Wir hatten in den vergangenen Jahren mehrere solche Fälle“, erzählt er. Vor allem Immobilienentwickler würden Grundstücke kaufen, ein Projekt planen und dies dann komplett an einen Bauträger weiterverkaufen.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.